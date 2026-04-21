Carreta do SUS realiza mais de 300 cirurgias de catarata em Rio Grande

Unidade móvel está instalada em Rio Grande desde o final de março. Divulgação / Prefeitura de Rio Grande

A carreta Agora Tem Especialistas, unidade móvel do Ministério da Saúde, já realizou 373 cirurgias de catarata em pacientes da Zona Sul do Estado, que estavam na fila de espera.

Instalada desde 27 de março no estacionamento do Partage Shopping, em Rio Grande, a carreta integra a estratégia federal de ampliação do acesso a consultas, exames e cirurgias especializadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A previsão é de que a unidade fique na cidade até o início de maio.

De acordo com a superintendente do Ministério da Saúde no Rio Grande do Sul, Maria Celeste de Souza da Silva, atualmente, 1.300 pacientes em todo o Estado aguardam para realizar o procedimento de catarata pelo SUS.

"É como se tivesse ganho na loteria"

Renata Cristina Montenegro, 68 anos, esperava pelo procedimento há cinco anos. Divulgação / Arquivo Pessoal

Moradora do Balneário Cassino, Renata Cristina Montenegro, 68 anos, aguardava há cerca de cinco anos pela cirurgia. Para ela, conseguir realizar o procedimento representou uma vitória.

— Eu tô muito feliz, é como se eu tivesse ganhado na loteria, sozinha. Fico até emocionada — comenta.

No dia da cirurgia, que ocorreu no mês de março, Renata foi acompanhada do filho Patrick Montenegro Antiqueira. Segundo ele, o momento foi marcado pela emoção ao ver a mãe voltar a enxergar sem a doença.

— A recuperação dela está ótima. É uma iniciativa muito bacana. No dia da cirurgia vimos pessoas de diferentes cidades também sendo atendidas — relata.

Na unidade móvel, os atendimentos são conduzidos por uma equipe multiprofissional formada por médico oftalmologista, enfermeiros, técnicos e auxiliares.

— Foi tudo muito rápido e um atendimento excelente, que bom que isso veio para cá — comenta Patrick.

Como procurar atendimento

A estrutura da carreta inclui consultórios e espaços destinados a atendimentos clínicos, além de uma unidade equipada como centro cirúrgico e outra voltada ao suporte logístico, com almoxarifado, área de esterilização e refeitório.

Para ser atendido na unidade, os pacientes devem ser avaliados nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e estar cadastrados na fila estadual de espera. O contato para agendamento é feito exclusivamente pela Secretaria de Saúde, com definição de data e horário.