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Bazar na Galeria Satte Alam busca recursos para reformar enfermaria em Pelotas

Iniciativa comercializa itens novos e seminovos para custear melhorias na unidade 192 do Hospital Beneficência Portuguesa

Igor Islabão

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