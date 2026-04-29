Bazar na Galeria Satte Alam busca recursos para reformar enfermaria em Pelotas

O Grupo de Apoio da Beneficência Portuguesa de Pelotas realiza, até quinta-feira, das 9h às 17h, um bazar solidário com foco na melhoria do atendimento público de saúde na região. A ação ocorre na loja 12 da Galeria Satte Alam e tem como meta principal arrecadar fundos para a reforma da enfermaria 192, unidade que atende pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).
De acordo com a presidente do grupo, Cláudia Azambuja, a unidade — que dispõe de seis leitos e atende majoritariamente mulheres idosas — necessita de intervenções estruturais urgentes. O projeto de melhoria inclui a troca de janelas, substituição do piso e a adequação completa do banheiro.
— O bazar está sendo um sucesso. No momento da abertura, já tínhamos fila na porta. Nosso objetivo agora é essa enfermaria, que está em uma situação complicada e precisa dessa reforma para dar mais conforto às pacientes — afirma Cláudia.
Tradição e voluntariado
Com 22 anos de trajetória, o Grupo de Apoio atua de forma permanente na captação de recursos para as alas do SUS da Beneficência Portuguesa. O trabalho voluntário se traduz em melhorias práticas: ao longo das duas décadas, o grupo já viabilizou desde a compra de itens básicos, como cobertores, lençóis e cadeiras, até equipamentos eletrônicos. Recentemente, a associação adquiriu 10 televisores para as enfermarias públicas.
No bazar, os visitantes encontram uma variedade de produtos novos e seminovos, incluindo cristais, vidrarias, itens de decoração e utilitários para o lar.
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