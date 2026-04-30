Serviço conta com equipe formada por psicólogo, enfermeiro, técnico de enfermagem e motorista capacitados. Reprodução / RBS TV

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) passou a contar com um atendimento específico para chamados de saúde mental em Pelotas, no sul do Estado. O serviço já está em funcionamento.

A iniciativa atende ocorrências como crises nervosas, de ansiedade e de depressão, que estão entre as mais registradas pelo Samu no município. A proposta é oferecer um cuidado mais humanizado às pessoas.

Somente no último ano, foram realizados 1.643 atendimentos de origem psiquiátrica em Pelotas. Em toda a área de cobertura do Samu na região, o número chega a quase 3 mil ocorrências.

O Samu Mental conta com uma equipe formada por psicólogo, enfermeiro, técnico de enfermagem e motorista capacitado para auxiliar no manejo dos atendimentos.

— Conversar com essa pessoa que está em sofrimento psíquico, entender o sofrimento e construir uma estratégia de que a gente possa medicar e evitar estratégias de contenção mais rigorosas — diz a secretária de Saúde do município, Ângela Moreira Vitória.

O acesso ao serviço é feito pela mesma ligação destinada ao Samu, por meio do telefone 192. O atendimento funciona de segunda a segunda, das 7h às 18h.





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