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Após mais de 1,6 mil chamados psiquiátricos em um ano, Pelotas passa a oferecer 'Samu Mental'

Equipe especializada atua em crises como ansiedade e depressão. Acesso ao serviço é feito pelo telefone 192

Stéfane Costa

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Kassiane Michel

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