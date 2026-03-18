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Vigilância explica motivos para suspensão de aulas em Pelotas: "Cortar a cadeia de transmissão"

Enfermeira Renata Xavier alerta para risco de recontaminação entre crianças 

Douglas Dutra

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Daniel Costa

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