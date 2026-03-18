Vigilância explica motivos para suspensão de aulas em Pelotas: "Cortar a cadeia de transmissão"

"Se alguma criança ainda tiver sintoma na segunda-feira ou venha apresentar, que não leve para a escola", orienta a profissional. Tobias Bernardo / Prefeitura de Pelotas

A suspensão das aulas da rede municipal de Pelotas até a próxima segunda-feira (23) é motivada pelo surto de uma doença gastrointestinal que atinge principalmente crianças até cinco anos. A medida, segundo a Vigilância Epidemiológica, busca interromper a cadeia de transmissão entre os alunos.

— A maioria são crianças menores de cinco anos. Tem alguns servidores que são ligados diretamente às crianças, mas são um número bem menos expressivo — explicou a enfermeira Renata Xavier, da Vigilância Epidemiológica, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (18).

Até agora, ao menos 61 crianças apresentaram sintomas em cinco escolas, enquanto oito instituições já notificaram ocorrências.

Embora haja suspeita de norovírus, a confirmação do agente causador ainda depende de análise do Laboratório Central do Estado (Lacen). Mesmo assim, a enfermeira reforça que identificar o vírus não é a prioridade neste momento:

— O resultado que vai vir do Lacen é para saber que tipo de microorganismo. O importante é a gente cortar a cadeia de transmissão.

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Contaminação e sintomas

Segundo a epidemiológica, o principal desafio é evitar a chamada “recontaminação”, quando crianças já recuperadas voltam ao convívio escolar e entram novamente em contato com o vírus.

— Pode acontecer também aquela criança que teve diarreia lá na semana passada, ela melhorou, vai para a escola, mas aí tem uma outra que está e acaba se recontaminando — alertou.

Os sintomas observados no surto incluem principalmente vômitos, diarreia e desconforto abdominal. Até o momento, os contaminados não apresentaram registros de febre.

Diante desse cenário, a suspensão das aulas foi adotada para permitir a desinfecção das escolas com produtos à base de cloro e, principalmente, para reduzir o contato entre os estudantes. No entanto, a enfermeira reforça que a eficácia da medida depende diretamente da colaboração das famílias.

— Se alguma criança ainda tiver sintoma na segunda-feira ou venha apresentar, que não leve para a escola — orientou.

A suspensão das aulas vale apenas para a rede municipal. Escolas estaduais e privadas seguem funcionando, mas a prefeitura orienta que eventuais casos também sejam comunicados às autoridades de saúde.



