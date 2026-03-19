“Velocidade da transmissão chama atenção”, diz secretária de Saúde sobre surto de doença gastrointestinal em escolas de Pelotas

Em entrevista à Rádio Gaúcha, Ângela Vitória alertou para o atual cenário. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

O aumento de casos de uma doença gastrointestinal em escolas de Pelotas acendeu o alerta das autoridades de saúde e levou à suspensão temporária das aulas na rede municipal. Com rápida disseminação, principalmente entre crianças pequenas, a principal orientação agora é reforçar cuidados básicos para conter o avanço do vírus.

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Os primeiros casos começaram a ser notificados na quinta-feira da semana passada. Desde então, o número cresceu rapidamente, passando de ocorrências isoladas para mais de 60 registros confirmados em poucos dias.

— A gente saiu de um caso na quinta-feira passada para 61 casos em poucos dias. A velocidade da contagiosidade chama atenção — afirmou a secretária de Saúde, Ângela Vitória, em entrevista ao programa Gaúcha Hoje Zona Sul.

Além disso, outras escolas também relataram novos casos, que ainda estão em avaliação da Vigilância Epidemiológica.

Os sintomas incluem vômito, diarreia e náusea. Pela forma de transmissão e pela velocidade de propagação, há suspeita de circulação do norovírus, conhecido pela alta contagiosidade.

A seguir, veja o que fazer para evitar a contaminação e quando é necessário procurar atendimento médico.

Como evitar a contaminação

A transmissão ocorre principalmente por contato com superfícies contaminadas ou pela chamada via fecal-oral — quando a pessoa leva a mão contaminada à boca.

O ambiente escolar favorece a disseminação, especialmente entre crianças pequenas.

— Crianças de 1 a 5 anos têm mais contato com superfícies e colocam a mão na boca com frequência, o que aumenta muito a transmissão — explicou a secretária.

Entre as principais medidas de prevenção estão:

Lavar bem as mãos, especialmente após usar o banheiro e antes de comer

Evitar levar as mãos à boca

Higienizar superfícies como maçanetas, torneiras, mesas e brinquedos

Evitar compartilhar objetos pessoais

Manter crianças com sintomas em casa

Quais são os sintomas?

Os principais sinais da gastroenterite viral são:

Náusea

Vômito

Diarreia

Em geral, os sintomas duram entre um e três dias, mas a transmissão pode ocorrer até cerca de dois dias após o fim dos sintomas.

Quando procurar atendimento?

Na maioria dos casos, o quadro é leve e pode ser tratado em casa, com hidratação e repouso. No entanto, é preciso atenção a sinais de alerta:

Criança muito sonolenta ou prostrada

Recusa de líquidos e alimentos

Sinais de desidratação

Presença de outras doenças associadas

— Se a criança está ativa, se alimentando e tomando líquidos, tende a evoluir bem. Mas se fica muito abatida ou não aceita líquidos, é preciso procurar atendimento — orienta Angela.

O risco é maior em crianças com outras doenças e em idosos, que podem evoluir para quadros mais graves de desidratação.

O que fazer em casa

O principal cuidado é evitar a desidratação:

Oferecer líquidos com frequência

Utilizar soro de reidratação oral

Manter alimentação leve, conforme tolerância

Por que as aulas foram suspensas?

A suspensão das atividades presenciais foi adotada como medida para quebrar a cadeia de transmissão e reduzir a circulação do vírus nas escolas.

A decisão também permite a higienização completa dos ambientes, com uso de produtos à base de cloro em superfícies de maior contato, como maçanetas, torneiras, mesas, pisos e descargas.

— A aglomeração aumenta a transmissão. O objetivo é reduzir os casos agora para normalizar a situação nos próximos dias — explicou a secretária.

Orientação aos pais

A principal recomendação é não levar crianças com sintomas para a escola e manter atenção redobrada à higiene.

— Sabemos que causa transtornos para as famílias, mas é uma medida temporária para quebrar a cadeia de transmissão e reduzir os casos — afirmou.

Segundo a Secretaria de Saúde, a rede municipal está preparada para atender a demanda, e a expectativa é de que, com as medidas adotadas, a situação seja controlada ao longo dos próximos dias.



