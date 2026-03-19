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“Velocidade da transmissão chama atenção”, diz secretária de Saúde sobre surto de doença gastrointestinal em escolas de Pelotas

Casos já passam de 60 e têm alta transmissão entre crianças; suspeita é de norovírus

Frederico Feijó

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