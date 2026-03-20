Sobe para 77 o número de casos de doença gastrointestinal em Pelotas

Escolas da rede municipal passam por higienização completa. Tamires Brum / RBS TV

Subiu para 77 o número de casos de doença gastrointestinal após surto na rede municipal de Pelotas. A atualização mais recente foi divulgada na quinta-feira (19), em boletim da Vigilância em Saúde. Até a manhã desta sexta-feira (20), não havia novos dados publicados.

Diante do aumento de registros, a prefeitura anunciou, na quarta-feira (18), a suspensão temporária das aulas por dois dias. A medida tem como objetivo permitir a higienização completa das escolas, iniciada na manhã de quinta-feira, como parte das ações para conter o avanço dos casos.

A limpeza inclui salas de aula e demais ambientes de uso coletivo, com foco em superfícies de maior contato, como mesas, banheiros e áreas comuns.

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Segundo a diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Vera Neto, a situação está controlada e a maior parte dos alunos já se recuperou.

— Não temos ninguém no pronto-socorro, ninguém no hospital. Está tudo sob controle — afirmou.

De acordo com o município, há suspeita de circulação de norovírus, agente conhecido pela alta transmissibilidade e por causar sintomas como náusea, vômito e diarreia. No entanto, o Laboratório Central do Estado (Lacen) ainda não confirmou qual micro-organismo está relacionado aos casos.

A prefeitura reforça que a suspensão das aulas tem caráter preventivo, com o objetivo de interromper a cadeia de transmissão e garantir condições seguras para a retomada das atividades presenciais.



