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Sobe para 77 o número de casos de doença gastrointestinal em Pelotas

Município suspeita de circulação de norovírus, que causa náuseas e diarreia; amostras biológicas foram enviadas para análise

Gabriel Veríssimo

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