Sobe para 15 o número de aves mortas por gripe aviária no Taim

Estação ecológica segue interditada. Divulgação / Estação Ecológica do Taim

Subiu de nove para 15 o número de aves silvestres mortas por Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (H5N1), a chamada gripe aviária, na Estação Ecológica do Taim. A atualização foi confirmada nesta quarta-feira (4) pelo chefe da unidade de conservação, Fernando Weber.

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De acordo com Weber, o monitoramento da área começou ainda pela manhã, com atuação de servidores da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), em parceria com equipes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). No entanto, os trabalhos precisaram ser interrompidos devido às condições climáticas.

— O número deve aumentar, pois não conseguimos monitorar a contento hoje. O trabalho foi prejudicado pelo tempo. As aves doentes que ainda estão vivas são eutanasiadas e incineradas — afirmou.

As aves infectadas são da espécie cisne-coscoroba (cisne-branco) e foram localizadas na Lagoa da Mangueira, área que integra a reserva ambiental situada entre os municípios de Rio Grande e Santa Vitória do Palmar.

A notificação de animais mortos ou com sinais da doença foi atendida pelo Serviço Veterinário Oficial do Rio Grande do Sul (SVO-RS) em 28 de fevereiro. As amostras coletadas foram encaminhadas ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Campinas, que confirmou a presença do vírus na terça-feira (3).

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Desde a confirmação, a Estação Ecológica do Taim permanece temporariamente interditada, até que o episódio seja considerado controlado pelas autoridades sanitárias.

— A recomendação é que a população mantenha distância segura. Trata-se de uma doença viral altamente contagiosa que afeta principalmente aves, mas também pode infectar mamíferos e, em casos raros, seres humanos. Se alguém encontrar ave doente ou carcaça, não deve tocar e deve comunicar a Vigilância Sanitária — reforçou Weber.

Sobre a doença

A influenza aviária é uma doença viral altamente contagiosa que atinge principalmente aves. A transmissão ocorre por meio de secreções respiratórias, fezes ou contato com carcaças contaminadas.

Em humanos, a infecção é rara e geralmente associada ao contato direto com animais infectados. Os sintomas podem incluir febre acima de 38°C, dor de garganta, dores no corpo, mal-estar, calafrios, fraqueza, dor abdominal, tosse seca e secreção nasal. Em caso de sintomas após contato com animal suspeito, a orientação é procurar atendimento de saúde e informar o histórico de exposição às autoridades sanitárias.

Canais para comunicação

Em caso de identificação de aves ou mamíferos marinhos doentes ou mortos, a população pode acionar:

• Vigilância Epidemiológica: (53) 99147-5052

• Serviço Veterinário Oficial Estadual: (51) 98445-2033

• Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura: (51) 98593-1288

• Inspetoria Veterinária Municipal: (53) 3232-3131

Cronologia da influenza aviária





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