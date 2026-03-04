Sobe para 15 o número de aves mortas por gripe aviária no Taim

Subiu de nove para 15 o número de aves silvestres mortas por Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (H5N1), a chamada gripe aviária, na Estação Ecológica do Taim. A atualização foi confirmada nesta quarta-feira (4) pelo chefe da unidade de conservação, Fernando Weber.
De acordo com Weber, o monitoramento da área começou ainda pela manhã, com atuação de servidores da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), em parceria com equipes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). No entanto, os trabalhos precisaram ser interrompidos devido às condições climáticas.
— O número deve aumentar, pois não conseguimos monitorar a contento hoje. O trabalho foi prejudicado pelo tempo. As aves doentes que ainda estão vivas são eutanasiadas e incineradas — afirmou.
As aves infectadas são da espécie cisne-coscoroba (cisne-branco) e foram localizadas na Lagoa da Mangueira, área que integra a reserva ambiental situada entre os municípios de Rio Grande e Santa Vitória do Palmar.
A notificação de animais mortos ou com sinais da doença foi atendida pelo Serviço Veterinário Oficial do Rio Grande do Sul (SVO-RS) em 28 de fevereiro. As amostras coletadas foram encaminhadas ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Campinas, que confirmou a presença do vírus na terça-feira (3).
Desde a confirmação, a Estação Ecológica do Taim permanece temporariamente interditada, até que o episódio seja considerado controlado pelas autoridades sanitárias.
— A recomendação é que a população mantenha distância segura. Trata-se de uma doença viral altamente contagiosa que afeta principalmente aves, mas também pode infectar mamíferos e, em casos raros, seres humanos. Se alguém encontrar ave doente ou carcaça, não deve tocar e deve comunicar a Vigilância Sanitária — reforçou Weber.
Sobre a doença
A influenza aviária é uma doença viral altamente contagiosa que atinge principalmente aves. A transmissão ocorre por meio de secreções respiratórias, fezes ou contato com carcaças contaminadas.
Em humanos, a infecção é rara e geralmente associada ao contato direto com animais infectados. Os sintomas podem incluir febre acima de 38°C, dor de garganta, dores no corpo, mal-estar, calafrios, fraqueza, dor abdominal, tosse seca e secreção nasal. Em caso de sintomas após contato com animal suspeito, a orientação é procurar atendimento de saúde e informar o histórico de exposição às autoridades sanitárias.
Canais para comunicação
Em caso de identificação de aves ou mamíferos marinhos doentes ou mortos, a população pode acionar:
• Vigilância Epidemiológica: (53) 99147-5052
• Serviço Veterinário Oficial Estadual: (51) 98445-2033
• Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura: (51) 98593-1288
• Inspetoria Veterinária Municipal: (53) 3232-3131
Cronologia da influenza aviária
- Maio 2023 - Vírus chega ao país, com primeiros casos identificados no Espírito Santo.
- Maio 2023 - Primeiro foco de gripe aviária em aves silvestres é confirmado no RS. Vírus foi identificado em aves da espécie Cygnus melancoryphus, conhecida como cisne-de-pescoço-preto, próximo à Lagoa Mangueira, no Sul.
- Julho 2023 - Vírus é detectado em ave de criação doméstica em Santa Catarina.
- Julho 2023 - RS decreta emergência zoossanitária por gripe aviária.
- Outubro 2023 - Primeiro foco de influenza em mamífero é registrado no RS.
- Janeiro 2024 - Governo prorroga estado de emergência zoossanitária até 22 de julho.
- Maio 2025 - Primeiro foco de gripe aviária em produção de atividade comercial no país, em granja de Montenegro, no RS.
- Maio 2025 - RS decreta estado de emergência em saúde animal em razão da gripe aviária.
- Maio 2025 - Ministério da Agricultura confirma emergência zoossanitária por gripe aviária no Brasil.
- Junho 2025 - Vazio sanitário chega ao fim, e Brasil volta a ser livre da gripe aviária.
- Março 2026 - Foco de gripe aviária é registrado em aves silvestres no RS.
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