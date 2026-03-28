Sem receber há mais de três meses, médicos da Santa Casa de Rio Grande cobram solução em até 30 dias

Instituição diz que enfrenta déficit mensal atribuído principalmente à insuficiência de repasses e à falta de recomposição do Teto MAC. Santa Casa de Rio Grande / divulgação

Atrasos nos salários levaram cerca de 80 médicos do corpo clínico da Santa Casa do Rio Grande, no Sul do Estado, a se mobilizarem para uma possível paralisação ou demissão em massa dentro de 30 dias.

Segundo o Sindicato Médico de Rio Grande (Simerg), a categoria está sem receber desde novembro do ano passado, quando foi pago apenas 50% dos honorários. Os profissionais atuam na instituição no sistema de contratação de Pessoa Jurídica, o que envolve a abertura de CNPJ para a prestação de serviços. Ainda conforme o sindicato, a paralisação resultaria em demissão, pelo modelo de trabalho.

— A categoria deu um prazo, um aviso prévio, de 30 dias. Se não houver pagamento, pedirão demissão — afirma Sandro Oliveira, presidente do Simerg.

Para o presidente da Santa Casa, Renato Silveira, a situação é legítima e decorre do déficit orçamentário enfrentado pela instituição.

— Nós temos um déficit mensal entre receita e despesa, todos nós sabemos que o SUS é deficitário orçamentariamente. Além disso, temos uma recomposição do Teto Mac, que não recebemos e estamos aguardando. Com isso, efetivamente, nós temos um atraso de três meses e meio na remuneração dos médicos — afirma.

Instituição cobra de órgãos públicos

Em nota oficial encaminhada a órgãos de saúde municipais, estaduais e federais, além de entidades de controle e representação, a Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande reconheceu a legitimidade das reivindicações dos médicos e lamentou os atrasos.

A instituição afirma que enfrenta um cenário de déficit mensal, atribuído principalmente à insuficiência de repasses e à falta de recomposição do Teto de Média e Alta Complexidade (MAC), recurso federal destinado ao custeio de serviços hospitalares.

— A Santa Casa do Rio Grande reconhece a legitimidade das reivindicações apresentadas e lamenta profundamente o atraso no pagamento de honorários médicos. A direção do hospital segue atuando na busca por recursos, principalmente junto ao Ministério da Saúde, para recomposição do Teto MAC, a fim de viabilizar a regularização dos pagamentos e manutenção das atividade — diz o documento.

Leia Mais Estudo nacional recruta voluntários em Pelotas para prevenir diabetes tipo 2

Reorganização no atendimento

Como medida preventiva, o hospital informou que irá reorganizar os fluxos internos e assistenciais ao longo da próxima semana.

Mesmo com possível paralisação, os serviços de urgência, emergência e as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) vão seguir funcionando.