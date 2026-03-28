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Sem receber há mais de três meses, médicos da Santa Casa de Rio Grande cobram solução em até 30 dias

Atrasos salariais atingem cerca de 80 médicos do corpo clínico; categoria afirma que pode haver demissão em massa caso não haja regularização

Laura Cosme

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