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Santa Casa de São Lourenço do Sul recebe R$ 1,15 milhão em equipamentos e terá novo investimento para tomógrafo

Recursos de programa estadual serão usados na modernização do bloco cirúrgico e devem ampliar a capacidade de atendimento

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