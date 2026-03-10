Santa Casa de São Lourenço do Sul recebe R$ 1,15 milhão em equipamentos e terá novo investimento para tomógrafo

Secretária estadual, Arita Bergmann destacou que hospital é uma referência na região. Divulgação / Ascom SES

A Santa Casa de São Lourenço do Sul recebeu novos equipamentos hospitalares avaliados em R$ 1,15 milhão, destinados à modernização do bloco cirúrgico. A entrega foi realizada na segunda-feira (9) pelo governo do Rio Grande do Sul, por meio do programa Avançar Mais na Saúde.

Durante a visita à instituição, também foi anunciado um novo repasse de R$ 1,1 milhão, que deverá ser utilizado na compra de um tomógrafo para ampliar a capacidade de diagnóstico no hospital.

Os equipamentos entregues incluem um arco cirúrgico, um perfurador ósseo e uma autoclave destinada à central de material esterilizado. De acordo com a direção da instituição, parte dos equipamentos utilizados até então apresentava desgaste após décadas de uso. A autoclave, por exemplo, estava em funcionamento há mais de 40 anos.

A secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, afirmou que o investimento busca garantir a continuidade dos serviços prestados pelo hospital, que atende pacientes de diversos municípios da região.

Impacto no atendimento

Segundo a diretora técnica da instituição, Samanta Lazzaroto, os novos equipamentos devem permitir a ampliação de serviços e a qualificação dos procedimentos já realizados no hospital.

A expectativa da direção é que a modernização da estrutura contribua para reduzir filas de cirurgias, especialmente nas áreas de traumatologia e ortopedia, onde há maior demanda.

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Novo tomógrafo

Durante a agenda no hospital, a Secretaria Estadual da Saúde anunciou ainda um investimento adicional de R$ 1,1 milhão para a compra de um tomógrafo.

Segundo o governo estadual, o objetivo é permitir que exames de imagem passem a ser realizados no próprio município, evitando que pacientes precisem se deslocar para outras cidades da região.

A Santa Casa de São Lourenço do Sul é referência para 18 municípios do sul do Estado, entre eles Canguçu, Jaguarão, Chuí, Santa Vitória do Palmar, Pedro Osório e Pinheiro Machado.

O hospital também recebe pacientes de Arroio Grande, Capão do Leão, Turuçu, Morro Redondo, Pedras Altas, Piratini, Santana da Boa Vista, Herval, Cerrito, Arroio do Padre, Amaral Ferrador e São José do Norte.



