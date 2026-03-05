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Samu prevê aumento de 5 mil chamados por ano com atendimentos nas BR-116 e BR-392

Distribuição das ambulâncias será definida pelo tempo-resposta, com foco na quilometragem e proximidade das ocorrências

Stéfane Costa

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