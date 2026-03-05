Samu prevê aumento de 5 mil chamados por ano com atendimentos nas BR-116 e BR-392

Estratégia já foi reorganizada para absorver a nova demanda. Stéfane Costa / RBS TV

Com o encerramento da concessão da Ecovias Sul e o fim do serviço próprio de ambulância nas praças de pedágio, o atendimento a acidentes nas BR-116 e BR-392 passa a ser responsabilidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Regional de Pelotas.

Segundo o diretor da Rede de Urgência e Emergência do município, Marcelo Rodrigues da Rosa, a estratégia já foi reorganizada para absorver a nova demanda.

— A distribuição vai se dar pelo tempo-resposta. O território foi dividido e mapeado por quilometragem, e o regulador vai acionar a ambulância mais próxima para minimizar o tempo de atendimento à vítima — explicou.

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Aumento na demanda

A estimativa é de que cerca de 5 mil atendimentos por ano passem a ser absorvidos pelo Samu com o fim da estrutura mantida pela concessionária.

O número é anual e leva em conta ocorrências que antes eram atendidas diretamente pelas equipes vinculadas ao pedágio.

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Além dos acidentes nas rodovias, o serviço projeta impacto também em áreas próximas às antigas praças, como os bairros Posto Branco e Sítio Floresta, onde parte da cobertura era realizada pela concessionária.

Atualmente, cada ambulância do Samu em Pelotas atende, em média, cerca de 392 chamados por mês, o que exige reorganização logística para evitar sobrecarga.

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Reforço na frota

Para enfrentar o novo cenário, o Samu Regional deve receber três novas ambulâncias destinadas à renovação de frota. Também foi solicitada a ampliação da estrutura com a inclusão de uma nova Unidade de Suporte Básico (USB) e uma viatura de intervenção rápida, específica para atuação em rodovias.

Com o fim da concessão, casos de acidentes nas BRs passam a ser acionados pelo telefone 192, canal oficial do Samu, enquanto ocorrências policiais seguem sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal, pelo 191.

A mudança marca uma nova etapa na gestão das rodovias federais da região sul, agora sob administração do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e impõe readequação na rede pública de emergência.

