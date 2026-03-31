Rio Grande registra aumento de focos do mosquito da dengue e baixa procura por vacina entre jovens

Número de focos do Aedes aegypti cresceu em 26,8% na última semana. Jean Pimentel / Agencia RBS

A vacinação contra a dengue para adolescentes de 10 a 14 anos registra baixa adesão em Rio Grande, apesar da ampliação da oferta na rede pública. O imunizante está disponível desde 18 de fevereiro, mas, segundo a Vigilância em Saúde, a procura segue reduzida.

— Temos doses em todas as unidades, mas pouca adesão. Vacina para adolescente sempre temos baixa adesão, é como a vacina do HPV — afirma a superintendente da Vigilância em Saúde, Michele Menezes.

Na rede pública, é aplicada a vacina Qdenga, desenvolvida pelo laboratório japonês Takeda. O imunizante é indicado para pessoas que já tiveram ou não dengue e protege contra os quatro sorotipos do vírus. O esquema vacinal prevê duas doses, com intervalo de três meses, com eficácia na prevenção de hospitalizações e formas graves da doença.

Leia Mais Vacina contra a dengue fabricada pelo Butantan começa a ser distribuída aos municípios gaúchos nesta terça-feira

Focos de mosquito aumentam

Enquanto a vacinação avança lentamente, o número de focos do mosquito Aedes aegypti segue em alta. Segundo boletim divulgado na terça-feira (30), houve crescimento de 26,8% na última semana. Desde o início do ano, já foram identificados 246 possíveis criadouros na cidade.

A maior concentração está no Distrito Industrial, com 51 focos, seguido pelo Centro, com 43.

— A maior concentração ocorre pela quantidade de borracharias e caminhões. São locais com grande possibilidade de acúmulo de água e que podem se tornar criadouros — explica Michele.

Apesar do aumento nos focos, não há casos confirmados de dengue até o momento. Dos 30 casos suspeitos registrados na última semana, dois seguem em análise. Também há um caso suspeito de chikungunya em investigação.

Orientações à população

Diante do cenário, a Vigilância em Saúde reforça a importância da participação da população no combate ao mosquito. A principal orientação é eliminar recipientes que possam acumular água parada, como pneus, garrafas, vasos de plantas, lonas, calhas entupidas e caixas d’água destampadas.

O município mantém equipes de agentes de combate a endemias em vistorias domiciliares e monitoramento de pontos estratégicos, como borracharias, ferros-velhos e depósitos. A população também pode denunciar possíveis criadouros por meio dos canais da Secretaria Municipal da Saúde ou diretamente nas unidades de saúde.



