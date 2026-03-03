Saúde

Saúde pública
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Rio Grande emite alerta epidemiológico para gripe aviária e orienta população

Medida é preventiva e reforça que moradores não devem tocar em aves ou mamíferos marinhos doentes ou mortos na orla

Frederico Feijó

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