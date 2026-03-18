Prefeitura suspende aulas da rede municipal após surto de doença gastrointestinal em Pelotas

No total, oito instituições já notificaram casos. Douglas Dutra / Grupo RBS

A prefeitura de Pelotas anunciou, na tarde desta quarta-feira (18), a suspensão temporária das aulas da rede municipal por dois dias após o registro de um surto de doença gastrointestinal entre estudantes.

Até o momento, ao menos 61 crianças apresentaram sintomas em cinco escolas do município. No total, oito instituições já notificaram casos.

A medida foi definida para permitir a desinfecção completa das salas de aula e demais espaços escolares. O procedimento será feito com uso de cloro, produto considerado eficaz na eliminação de vírus, mas que pode ser tóxico para crianças, o que exige a interrupção das atividades presenciais durante a aplicação.

Conforme informado em coletiva de imprensa, as aulas ficarão suspensas até a próxima segunda-feira (23), quando a retomada está prevista.

O prefeito Fernando Marroni afirmou que a decisão foi tomada com base em orientações técnicas, diante da rápida disseminação dos sintomas.

— É muito importante que, a partir das informações da epidemiologia e da vigilância sanitária, a gente interrompa o que já é um sintoma de circulação com grande velocidade, que é uma característica do vírus. A ideia é interromper, fazer a higienização nas escolas e, até segunda-feira, ter o retorno do Lacen para confirmar se é esse vírus e então tomar novas medidas — disse.

Ele também ressaltou que o surto já está caracterizado pelo aumento rápido de casos, concentrados na rede municipal.

— O surto existe, porque aumentou exponencialmente em um curto espaço de tempo. As notificações que temos são da rede municipal. Não recebemos da rede privada nem das escolas estaduais — afirmou.

A suspensão não atinge escolas da rede estadual nem instituições privadas.

— A maioria são crianças menores de cinco anos. Tem alguns servidores que são ligados diretamente às crianças, mas são um número bem menos expressivo — explicou a enfermeira Renata Xavier, da Vigilância Epidemiológica.

De acordo com o município, há suspeita de circulação de norovírus, que provoca sintomas como náuseas, vômitos e diarreia. No entanto, o Laboratório Central do Estado (Lacen) ainda não confirmou qual vírus está relacionado aos casos.

Durante o anúncio, o prefeito também pediu que escolas particulares e da rede estadual comuniquem possíveis ocorrências da doença. A orientação é que os casos sejam notificados para que o município acompanhe a situação e possa adotar medidas, se necessário.

A prefeitura afirma que a suspensão das aulas é uma medida preventiva, diante do aumento de registros e da necessidade de conter a disseminação do quadro entre os alunos.







