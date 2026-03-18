Saúde

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Prefeitura suspende aulas da rede municipal após surto de doença gastrointestinal em Pelotas

Ao menos 61 crianças apresentaram sintomas; aulas são interrompidas para desinfecção com cloro nas escolas

Douglas Dutra

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