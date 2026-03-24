Prefeitura lança editais de R$ 44 milhões para construir policlínica e novas unidades de saúde

Obras estão previstas para serem iniciadas em maio. Divulgação / Prefeitura de Pelotas

A prefeitura de Pelotas abriu, na segunda-feira (23), editais para contratação de projetos na área da saúde que somam R$ 44 milhões em investimentos. Os recursos são provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal.

As propostas contemplam a construção da Policlínica Regional, o Centro Especializado de Reabilitação (CER4) e a Unidade Básica de Saúde (UBS) Santa Terezinha, no bairro Três Vendas.

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Os projetos estão divididos em dois editais. O primeiro, com prazo até 8 de abril, prevê a execução da Policlínica e do CER4, com orçamento de R$ 38 milhões. Já o segundo, aberto até o dia 9 de abril, destina R$ 5,8 milhões para a construção da UBS Santa Terezinha.

Segundo a prefeitura de Pelotas, as obras dos dois editais estão previstas para começar em maio.

Obras concentradas na zona norte

A Policlínica e o CER4 serão construídos no antigo leito da Via Férrea Canguçu, nas proximidades do Parque do Trabalhador, na Avenida Bento Gonçalves. As estruturas ficarão próximas ao Hemocentro Regional, ao Hospital Regional de Pronto Socorro (HRPS) e ao novo Hospital Escola da UFPel.

Para viabilizar as obras, o município deverá investir cerca de R$ 8,5 milhões como contrapartida, valor que está em negociação com o governo do Estado. O recurso será destinado principalmente a melhorias de infraestrutura e urbanização no entorno, incluindo o prolongamento da Avenida Bento Gonçalves e intervenções na Rua Senador Mendonça.

Segundo a prefeitura, cerca de 70% das obras da Policlínica e do CER4 devem ser executadas ainda neste ano.

Estrutura e capacidade de atendimento

A obra do centro de reabilitação está orçada em R$ 9,8 milhões, enquanto a policlínica deve custar R$ 19,7 milhões. Além disso, há previsão de um investimento adicional de R$ 13 milhões, por parte do governo federal, para aquisição de mobiliário e equipamentos após a conclusão das estruturas.

A Policlínica Regional terá foco em atendimentos especializados, com oferta de consultas médicas e multiprofissionais, exames de imagem e pequenos procedimentos. A estimativa é de cerca de 11 mil atendimentos mensais, atendendo moradores de toda a zona sul do Estado.

UBS deve atender região das Três Vendas

Já a UBS Santa Terezinha será construída na Avenida 25 de Julho, no bairro Três Vendas, próxima a um loteamento do programa Minha Casa Minha Vida.

A unidade terá cerca de mil metros quadrados de área construída, além de outros mil metros de área de intervenção. A previsão é de início das obras em maio, com prazo de execução de 10 meses.

Os projetos arquitetônicos são do Ministério da Saúde, enquanto os estudos de adequação dos terrenos foram realizados pela equipe da Unidade de Projetos e Desenvolvimento Urbano Integrado (Urbi), vinculada à Secretaria de Urbanismo de Pelotas.



