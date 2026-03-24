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Prefeitura lança editais de R$ 44 milhões para construir policlínica e novas unidades de saúde

Investimento prevê complexo especializado e unidade básica no bairro Três Vendas

Gabriel Veríssimo

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