Prefeitura confirma norovírus como causa de surto em escolas municipais de Pelotas

A prefeitura de Pelotas confirmou, na tarde desta terça-feira (31), que o norovírus foi o responsável pelo surto de virose que atingiu escolas da rede municipal de ensino ao longo de março. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com base em resultados do Laboratório Central do Rio Grande do Sul (Lacen).
De acordo com o município, após a suspensão das aulas nas unidades afetadas, o avanço da doença foi contido. Atualmente, diz a secretaria, há apenas registros pontuais de casos, sem caracterização de novo surto.
A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde da SMS, Vera Neto, afirma que a situação está sob controle e que o monitoramento segue em andamento.
— Conseguimos interromper os ciclos e realizar as higienizações necessárias para conter o vírus — explica.
Equipes seguem com ações de vigilância e prevenção para evitar novos registros em maior escala nas escolas e na comunidade.
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