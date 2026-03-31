Prefeitura confirma norovírus como causa de surto em escolas municipais de Pelotas

Informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com base em resultados do Laboratório Central do Rio Grande do Sul (Lacen). Tamires Brum / RBS TV

A prefeitura de Pelotas confirmou, na tarde desta terça-feira (31), que o norovírus foi o responsável pelo surto de virose que atingiu escolas da rede municipal de ensino ao longo de março. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com base em resultados do Laboratório Central do Rio Grande do Sul (Lacen).

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De acordo com o município, após a suspensão das aulas nas unidades afetadas, o avanço da doença foi contido. Atualmente, diz a secretaria, há apenas registros pontuais de casos, sem caracterização de novo surto.

A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde da SMS, Vera Neto, afirma que a situação está sob controle e que o monitoramento segue em andamento.

— Conseguimos interromper os ciclos e realizar as higienizações necessárias para conter o vírus — explica.

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Equipes seguem com ações de vigilância e prevenção para evitar novos registros em maior escala nas escolas e na comunidade.



