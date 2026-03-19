Pelotas inicia higienização de escolas após mais de 60 casos de doença gastrointestinal

Procedimento faz parte das medidas para conter a transmissão do vírus. Tamires Brum / RBS TV

As ações de higienização nas escolas da rede municipal de Pelotas começaram na manhã desta quinta-feira (19), como parte das medidas para conter o avanço dos casos de doença gastrointestinal entre estudantes. A iniciativa ocorre após o registro de mais de 60 casos confirmados nos últimos dias.

A limpeza é realizada com produtos à base de cloro em maior concentração, com foco em pontos de maior contato, como maçanetas, torneiras, mesas, pisos e descargas de banheiro — superfícies que facilitam a transmissão de vírus.

— A gente vai passar em todos os lugares onde as crianças tocam. São pontos de contato direto que favorecem a contaminação — explicou a secretária de Saúde, Angela Vitória, em entrevista à Rádio Gaúcha.

A suspeita é de circulação do norovírus, conhecido pela alta transmissibilidade e por provocar sintomas como vômito, diarreia e náusea.

Produto à base de cloro é utilizado na desinfecção dos ambientes escolares. Tamires Brum / RBS TV

Para garantir a eficácia da limpeza e evitar riscos à saúde, a prefeitura determinou a suspensão das aulas por dois dias na rede municipal. Segundo a Secretaria de Saúde, a medida também considera o uso intensivo de cloro, cujo odor pode causar irritação, especialmente em crianças com problemas respiratórios.

— O cheiro do cloro pode incomodar. Por isso, o ideal é fazer todo esse processo sem alunos nas escolas — afirmou a secretária.

A principal forma de contágio ocorre pela chamada via fecal-oral, comum em vírus gastrointestinais. Isso acontece quando há contato com superfícies contaminadas e posterior contato com a boca, geralmente por meio das mãos.

O ambiente escolar é considerado propício para a disseminação, principalmente entre crianças pequenas. Tamires Brum / RBS TV

— É uma contaminação que passa pela mão, pela boca e pela falta de higiene adequada, especialmente após o uso do banheiro — explicou.

O ambiente escolar é considerado propício para a disseminação, principalmente entre crianças pequenas, que têm maior contato com objetos e o hábito de levar as mãos à boca.

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A suspensão das aulas busca interromper a cadeia de transmissão, reduzir a circulação do vírus e permitir a higienização completa das escolas antes da retomada das atividades presenciais. As ações são realizadas pelas próprias equipes de limpeza das instituições.

Mesmo sem interrupção das aulas na rede estadual e nas escolas particulares, a orientação da prefeitura é que, em caso de sintomas, os pais não levem as crianças às aulas, como forma de conter o avanço da doença.



