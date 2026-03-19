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Pelotas inicia higienização de escolas após mais de 60 casos de doença gastrointestinal

Limpeza com cloro reforçado atinge salas, banheiros e áreas de contato para conter possível circulação de vírus

Frederico Feijó

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