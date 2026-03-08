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Pelotas é a primeira cidade do RS a implementar teste de DNA-HPV na rede pública

Exame estará disponível para mulheres de 25 a 64 anos nas UBSs Guabiroba, Py Crespo e Balneário dos Prazeres

Igor Islabão

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