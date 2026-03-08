Pelotas é a primeira cidade do RS a implementar teste de DNA-HPV na rede pública

Exame começa a ser utilizado em Pelotas nesta segunda-feira com agendamento prévio. João Risi / MS/Divulgação

A partir da próxima segunda-feira (9), três Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em Pelotas passam a oferecer de forma gratuita o exame de DNA-HPV. A tecnologia, que identifica a presença do vírus papilomavírus humano antes mesmo do surgimento de lesões, é considerada um marco na prevenção do câncer de colo de útero no país.

O acesso ao novo exame seguirá um fluxo organizado para garantir a eficiência do projeto-piloto. Segundo o coordenador médico de atenção primária, João Dalla Vechia, o agendamento prévio é um passo essencial.

— As pacientes podem buscar diretamente a unidade básica de saúde e também será feito busca ativa por meio dos agentes comunitários de saúde — explica o coordenador que ainda detalha que o critério utilizado será a idade entre 25 e 64 anos.

UBS Py Crespo é uma das três unidades que vão oferecer o exame. Tamires Brum / RBS TV

Embora o início seja restrito às unidades da Guabiroba, Py Crespo e Balneário dos Prazeres, o coordenador confirma a intenção de ampliação.

— A ideia é uma expansão gradual para todo o território municipal, visto que é um programa do Ministério da Saúde — afirma.

A implementação do exame em Pelotas integra a Rede Alyne, programa federal voltado à redução da mortalidade materna e infantil. Para a coordenação local do programa, a adoção desse método de rastreamento molecular é uma medida de impacto direto na vida das mulheres.

O exame detecta o DNA do papilomavírus humano (HPV) no colo do útero, identificando tipos de alto risco para o desenvolvimento de câncer. Se o resultado for negativo, a paciente só precisará repetir o teste após cinco anos.

O HPV é a causa principal do câncer do colo do útero, o terceiro tipo mais frequente entre as mulheres. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), a estimativa para o triênio 2023-2025 é de 17.010 novos casos anuais — uma incidência de 15 ocorrências a cada 100 mil mulheres.

O novo modelo de rastreamento é um marco para a saúde feminina. Além de oferecer maior precisão no diagnóstico, o teste reduz intervenções desnecessárias e permite intervalos maiores entre as coletas em casos negativos.

O câncer de colo de útero pode ser prevenido com vacinação, rastreamento e tratamento de lesões. O novo teste de DNA-HPV chega para dar mais precisão a esse monitoramento. O exame já estava disponível na rede particular e em alguns planos de saúde.