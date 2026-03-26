Pelotas começa vacinação contra a gripe neste sábado com 11 mil doses disponíveis

Mais de 161 mil pessoas que fazem parte dos grupos prioritários e estão aptas a receber o imunizante. Divulgação / Prefeitura de Pelotas

A campanha de vacinação contra a gripe (influenza) começa neste sábado (28) em Pelotas, com aplicação das doses em todas as 51 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. A imunização terá início às 8h e, no primeiro dia, seguirá até as 17h nas unidades da zona urbana e até o meio-dia na zona rural.

Nesta primeira etapa, a prefeitura conta com uma remessa de 11.280 doses. O público-alvo é composto por cerca de 161 mil pessoas que fazem parte dos grupos prioritários e estão aptas a receber o imunizante.

Neste momento, a campanha é voltada exclusivamente aos seguintes grupos: crianças de seis meses a menores de seis anos; idosos; gestantes; puérperas; indígenas; quilombolas; trabalhadores de saúde; pessoas com deficiência; adolescentes em medidas socioeducativas; população privada de liberdade; funcionários do sistema prisional; pessoas com comorbidades; professores; forças armadas e de segurança; pessoas em situação de rua; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo rodoviário e portuário e trabalhadores dos Correios.

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— A vacinação contra a influenza deve ser feita todos os anos. Embora a base do imunizante seja a mesma, a composição pode variar conforme a prevalência das cepas do vírus ao longo do tempo — explica o coordenador dos médicos da Atenção Primária em Saúde de Pelotas, João Vechia.

A cada ano, o Ministério da Saúde ajusta a composição da vacina com base nas cepas do vírus que apresentam maior circulação.

Para ampliar o acesso, duas unidades contam com horários estendidos: a Ubai Navegantes e a Ubai Lindóia funcionam de segunda a sexta-feira, das 18h à meia-noite. A Ubai Navegantes também atende aos sábados e domingos, das 12h às 22h.

A vacinação estará disponível em qualquer UBS, sem restrição de território, permitindo que a população procure a unidade mais próxima, independentemente do bairro onde reside.

A partir de sábado, a vacina seguirá disponível nas unidades de saúde durante o horário regular de funcionamento ao longo do inverno.