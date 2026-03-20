Pelotas abre edital para novos leitos e tenta aliviar lotação no Pronto Socorro

Com a contratação, município deve ampliar em 30 o número total de leitos disponíveis. Divulgação / Prefeitura de Pelotas

A prefeitura de Pelotas lançou um edital para a contratação de 20 novos leitos hospitalares destinados a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). A medida busca reduzir a lotação no Pronto Socorro (PS) do município.

O investimento previsto é de R$ 1,5 milhão, com recursos do Fundo Municipal de Saúde. Instituições interessadas podem se credenciar até o dia 23 de março, conforme publicação no Diário Oficial dos Municípios.

A expectativa da prefeitura é iniciar a formalização dos contratos a partir de 7 de abril.

Com a contratação, o município deve ampliar em 30 o número total de leitos disponíveis. Além dos 20 previstos no edital, outros 10 leitos de UTI já haviam sido firmados com a Santa Casa de Misericórdia no ano passado.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Ângela Moreira Vitória, a iniciativa integra um conjunto de ações para ampliar a capacidade da rede pública.

— O objetivo é ampliar o atendimento e reduzir a pressão sobre o Pronto Socorro — afirma.

Pressão na rede

Nos últimos dias, a prefeitura também buscou apoio do Ministério da Saúde para reforçar o financiamento da área. O município solicitou um acréscimo de mais de R$ 200 por dia nos valores repassados para leitos de urgência e emergência de UTI da Santa Casa.

A ampliação da estrutura é tratada como uma medida emergencial até a entrada em funcionamento do Hospital Regional de Pronto Socorro (HRPS), prevista para até 30 de junho.



