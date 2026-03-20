Saúde

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Pelotas abre edital para novos leitos e tenta aliviar lotação no Pronto Socorro

Prefeitura prevê investimento de R$ 1,5 milhão; instituições interessadas podem se credenciar até o dia 23 de março

Frederico Feijó

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