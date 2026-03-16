Número de aves mortas por gripe aviária sobe para 30 na Estação Ecológica do Taim

As aves foram localizadas na Lagoa da Mangueira, área que integra a reserva. Divulgação / EESC TAIM

O número de aves mortas em decorrência da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (H5N1), a gripe aviária, chegou a 30 na Estação Ecológica do Taim, em Rio Grande, no sul do RS.

De acordo com o levantamento da tarde desta segunda-feira (16), são duas garças-mouras e 28 cisnes-brancos. A informação foi confirmada pela administração da unidade de conservação.

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As aves foram localizadas na Lagoa da Mangueira, área que integra a reserva.

A estação permanece interditada desde o dia 3 de março e deve continuar fechada até que o foco da doença seja considerado controlado pelas autoridades sanitárias.

A doença

A gripe aviária é uma doença viral altamente contagiosa que afeta principalmente aves. O vírus também pode infectar mamíferos e, em raras situações, seres humanos que tenham contato direto com animais contaminados.

A transmissão ocorre por meio de secreções, fezes ou carcaças de animais infectados.

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A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) informou que a detecção do vírus não altera a condição sanitária do Rio Grande do Sul e do Brasil como áreas livres da gripe aviária.