Mutirão oferece inserção gratuita de DIU de cobre para pacientes de Rio Grande

O dispositivo pode ser utilizado por qualquer mulher em idade fértil, desde que não haja suspeita de gravidez. Robinson Estrásulas / Agencia RBS

A partir do dia 23 de março, a Secretaria da Saúde de Rio Grande realizará um mutirão para inserção do Dispositivo Intrauterino (DIU) de cobre em pacientes do município. A ação ocorrerá até o dia 31 deste mês.

Os procedimentos serão realizados mediante horários previamente agendados para pacientes das Unidades Básicas de Saúde da Família, que encaminhará as pacientes para os horários disponíveis no mutirão. Os atendimentos ocorrerão na sede da Secretaria da Saúde.

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Antes da inserção, as pacientes passam por um processo de acolhimento e avaliação realizado pela equipe de saúde. O atendimento inclui aplicação de questionário e avaliação clínica para verificar possíveis contraindicações.

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