Hospitais universitários de Pelotas e Rio Grande realizam mais de 900 atendimentos neste sábado

Em Rio Grande serão cerca de 400 atendimentos. Ascom Furg / Divulgação

Os hospitais universitários de Pelotas e Rio Grande realizam, neste sábado (21), o primeiro Dia E de 2026, com a previsão de mais de 900 atendimentos nas duas cidades. A iniciativa tem como objetivo reduzir filas de espera por consultas, exames e procedimentos, com foco especial na saúde da mulher.

Em Pelotas, estão previstos quase 500 atendimentos, incluindo exames laboratoriais, mamografias, endoscopias, raio X e laqueaduras. A maior parte dos procedimentos será destinada a pacientes mulheres, previamente encaminhadas pela regulação da Secretaria Municipal de Saúde.

Para dar conta da demanda, a ação contará com o reforço de 154 pessoas, entre profissionais de saúde e acadêmicos de cursos da área, ampliando a capacidade de atendimento ao longo do dia.

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Os atendimentos acontecem na Faculdade de Medicina da UFPel (Famed), no Ambulatório Central da Laneira e no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE-UFPel). Entre os procedimentos programados em Pelotas estão 40 mamografias, 40 tomografias, 20 exames de raio X, 16 colposcopias, 100 implantes contraceptivos, além de atendimentos laboratoriais, colonoscopias, endoscopias e cirurgias de laqueadura.

Já no Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. (HU-Furg), em Rio Grande, são esperados mais de 400 atendimentos. A programação inclui consultas odontológicas, ressonâncias, colonoscopias, eletrocardiogramas, inserção de DIU e consultas com especialistas como nutricionista, pneumologista e infectologista.