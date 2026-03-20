Saúde

Saúde da mulher
Notícia

Hospitais universitários de Pelotas e Rio Grande realizam mais de 900 atendimentos neste sábado

Ação "Dia E" busca reduzir filas e amplia acesso à saúde, com foco especial na saúde da mulher

Gabriel Veríssimo

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