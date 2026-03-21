Hemocentro de Pelotas contará com ponto de coleta em cidade da Campanha gaúcha

Atendimento ocorrerá na Rua Ulysses Guimarães, na sede do município. Sabrina Monteiro / Prefeitura de Candiota

O Hemocentro de Pelotas passará a contar com um ponto de coleta de sangue na Região da Campanha. A estrutura será inaugurada no dia 31 de março, em Candiota, ampliando o acesso da população à doação voluntária.

O atendimento ocorrerá na Rua Ulysses Guimarães, na sede do município, das 9h às 11h e das 13h30 às 15h. Para o primeiro dia, a expectativa da equipe é coletar 50 bolsas de sangue, distribuídas entre os turnos da manhã e da tarde.

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A iniciativa integra o programa estadual Amigos do Hemocentro, que destinou R$ 100 mil para a implantação do espaço. Como contrapartida, a prefeitura realizou a capacitação de profissionais da saúde, que irão atuar nas coletas, previstas para ocorrer sempre na última terça-feira de cada mês.

Parte da equipe do Hemocentro de Pelotas participou do treinamento e estará presente na inauguração, além de ser responsável pelo transporte das bolsas coletadas até a unidade de referência.

Interessados em doar sangue no primeiro dia devem realizar pré-cadastro, que pode ser feito na Secretaria de Saúde de Candiota ou pelo telefone (53) 99952-1885.

De acordo com o secretário de Saúde, Fabrício Moraes, a criação do ponto de coleta representa um avanço na mobilização de doadores no município.

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A nova estrutura busca facilitar o acesso à doação de sangue na região e reforçar os estoques do hemocentro, reduzindo a necessidade de deslocamento até Pelotas.



