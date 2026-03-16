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Gripe aviária: vigilância se intensifica e 93 propriedades rurais entram no radar sanitário

Após confirmação de mortes de aves por H5N1 na reserva entre Rio Grande e Santa Vitória do Palmar, governo do Estado amplia inspeções

Gabriel Veríssimo

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