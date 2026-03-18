Focos do mosquito da dengue aumentam 20% em Rio Grande em uma semana

Centro e Distrito Industrial concentram maior incidência. Jean Pimentel / Agencia RBS

O número de focos do Aedes aegypti, transmissor da dengue, aumentou 20,3% em Rio Grande. De acordo com a Vigilância Epidemiológica, o município já contabiliza 154 focos desde o início do ano, sendo 26 novos registros apenas na última semana.

Entre as áreas com maior incidência estão o Distrito Industrial, com 36 focos, e o Centro, com 35.

Outras localidades também registraram aumento, como a Vila da Quinta, com 18 focos, e o bairro Cidade Nova, com 14.

Segundo a superintendente da Vigilância em Saúde, Michele Menezes, o avanço está diretamente relacionado à dificuldade de acesso a imóveis para fiscalização.

— Temos encontrado muita resistência. Há moradores que não permitem o acompanhamento das armadilhas e até pedem a retirada delas. Além disso, muitas casas estão fechadas, principalmente no Centro e na Cidade Nova, o que pode favorecer a proliferação do mosquito — afirma.

Casos seguem sob monitoramento

Apesar do aumento nos focos, não há casos confirmados de dengue em Rio Grande até o momento.

Dos 28 casos suspeitos, 26 já foram descartados e dois seguem em análise. No Rio Grande do Sul, o número de confirmações chegou a 257 nesta semana, indicando maior circulação do vírus.

Vacinação disponível

Desde fevereiro, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) oferecem a vacina Qdenga, desenvolvida pela farmacêutica Takeda Pharma.

O imunizante é indicado tanto para quem já teve dengue quanto para pessoas que nunca foram infectadas, garantindo proteção contra os quatro sorotipos do vírus.

A vacina está disponível em todas as UBSs do município, com exceção do Centro de Vigilância em Saúde (antigo Posto 4).

O atendimento ocorre das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min.



