Saúde

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Em reforma, posto de saúde da Ilha dos Marinheiros transfere atendimentos para salão paroquial

Vacinação está suspensa até liberação técnica; demais serviços de saúde seguem em novo endereço durante reforma

Igor Islabão

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