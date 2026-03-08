Em reforma, posto de saúde da Ilha dos Marinheiros transfere atendimentos para salão paroquial

Prazo estimado para permanecer no local é de oito meses. Divulgação / Prefeitura de Rio Grande

O atendimento da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) da Ilha dos Marinheiros será transferido para o Salão Paroquial São João Batista, a partir da próxima terça-feira (10), em Rio Grande. A mudança de endereço, que havia sido adiada devido às condições climáticas que prejudicaram a organização logística, visa viabilizar a reforma do prédio original da unidade.

O espaço temporário fica localizado na Rua Frederico Albuquerque, nº 366. O atendimento à comunidade ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h30.

Durante o período de funcionamento no salão paroquial, os serviços de saúde serão mantidos, com exceção da vacinação. A aplicação de imunizantes está suspensa temporariamente até que a sala destinada ao procedimento passe por avaliação e receba liberação técnica do Núcleo de Imunizações.

Reforma

Com o prazo estimado para a conclusão de oito meses, a requalificação da UBSF da Ilha dos Marinheiros começará nos próximos dias e conta com investimento de R$ 499 mil, vindos do Ministério da Saúde. O projeto prevê a reforma completa da estrutura, incluindo a substituição da cobertura, melhorias nas instalações elétricas e hidrossanitárias, modernização dos espaços internos e adequações de acessibilidade.





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