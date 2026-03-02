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"É gratificante e emocionante": enfermeira é a primeira profissional a receber dose da vacina do Butantan contra a dengue em Pelotas

Aplicação começou pelo Hospital Escola da UFPel com profissionais que participaram da pesquisa do imunizante, primeiro do mundo em dose única contra os quatro sorotipos do vírus

Gabriel Veríssimo

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