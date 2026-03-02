"É gratificante e emocionante": enfermeira é a primeira profissional a receber dose da vacina do Butantan contra a dengue em Pelotas

Tatiana Vieira Macedo, coordenadora do Centro de Pesquisa Clínica, durante o início da imunização simbólica. Divulgação / Ebeserh

A vacinação contra a dengue com o imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan teve início simbólico em Pelotas na última sexta-feira (27), no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE-UFPel). A primeira pessoa a receber a dose foi a enfermeira Tatiana Vieira Macedo, coordenadora do Centro de Pesquisa Clínica da instituição.

A profissional integra o estudo desde 2022 e atuou como coordenadora clínica da pesquisa conduzida no hospital, acompanhando diferentes etapas do protocolo científico.

— Participar de uma pesquisa de vacina como coordenadora é gratificante e emocionante. É contribuir diretamente para o futuro da saúde coletiva. A gratidão aos voluntários é fundamental, pois cada participante é essencial, transformando ciência em esperança — afirmou.

A aplicação marcou o início local da imunização após a liberação do produto para uso no país. Em Pelotas, o primeiro momento foi direcionado aos pesquisadores e trabalhadores envolvidos no estudo clínico.

Dose única

O Brasil tornou-se o primeiro país do mundo a disponibilizar uma vacina em dose única contra a dengue, capaz de proteger contra os quatro sorotipos do vírus. O imunizante, chamado Butantan-DV, será destinado inicialmente à população entre 12 e 59 anos.

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A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) participou do desenvolvimento do produto em parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). As instituições integraram a fase final da pesquisa, realizada entre 2022 e 2024.

Em Pelotas, o estudo foi conduzido pela diretora do Centro de Pesquisas Clínicas do HE-UFPel, Danise Senna.

Participação local na pesquisa

Segundo a equipe envolvida, a participação de voluntários e pesquisadores da região foi fundamental para a validação dos resultados que permitiram a aprovação do imunizante em nível nacional.

A expectativa é que a nova estratégia contribua para ampliar a prevenção da dengue, doença que registra aumento de casos em diferentes regiões do país nos últimos anos.

