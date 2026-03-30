Dia D de vacinação contra a gripe imuniza mais de 9 mil pessoas em Pelotas

A campanha segue em andamento, mas ainda é voltada exclusivamente para os grupos prioritários. Félix Zucco / Agência RBS

O Dia D de vacinação contra a gripe (influenza), realizado no sábado (28), imunizou 9.163 pessoas em Pelotas. A mobilização ocorreu em todas as 51 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município e registrou um crescimento de 109% no número de doses aplicadas em comparação com 2025.

No ano passado, foram aplicadas 4.384 doses durante a ação. Já em 2024, o total foi de 3.902 imunizações no mesmo período.

A campanha segue em andamento, mas ainda é voltada exclusivamente para os grupos prioritários. Nesta primeira etapa, o município conta com uma remessa de 11.280 doses. O público-alvo é composto por cerca de 161 mil pessoas aptas a receber o imunizante.

Entre os grupos contemplados estão crianças de seis meses a menores de seis anos, idosos, gestantes e puérperas. Também fazem parte do público prioritário indígenas, quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência, além de adolescentes em medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

A lista inclui ainda professores, pessoas com comorbidades, integrantes das forças armadas e de segurança, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário e portuário, funcionários do sistema prisional, trabalhadores dos Correios e pessoas em situação de rua.

A ampliação da vacinação para o público em geral depende ainda da confirmação por parte do governo do Estado. Enquanto isso, a orientação é que os grupos prioritários procurem as unidades para garantir a imunização.

Para ampliar o acesso, duas unidades contam com horários estendidos: a Ubai Navegantes e a Ubai Lindóia funcionam de segunda a sexta-feira, das 18h à meia-noite. A Ubai Navegantes também atende aos sábados e domingos, das 12h às 22h.