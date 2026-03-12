Contraceptivo Implanon começará a ser oferecido no SUS de Rio Grande em 17 de março

O implante contraceptivo popularmente conhecido como Implanon será disponibilizado nas Unidades Básicas de Saúde de Rio Grande a partir do dia 17 de março.
O método possui eficácia superior a 99% e garante proteção contra a gravidez por até três anos, sendo considerado um dos métodos reversíveis mais eficazes disponíveis. O implante poderá ser indicado para mulheres entre 14 e 49 anos.
As pacientes interessadas em utilizar o método devem procurar a Unidade de Saúde do seu bairro, onde poderão ser incluídas na lista de espera para agendamento das inserções.
Capacitação prepara profissionais para oferta do método
Para viabilizar a oferta do implante contraceptivo na rede pública, profissionais da saúde participaram, na tarde desta quarta-feira (11), de uma capacitação sobre o método. O treinamento integra um ciclo de formação que permitirá que o método passe a ser ofertado às usuárias do SUS no município.
A capacitação ocorre em etapas, incluindo formação teórica e prática. As próximas atividades ocorrerão no auditório da Secretaria Municipal da Saúde, com a parte prática marcada para 17 de março, destinada aos médicos, e 24 de março, voltada aos enfermeiros.
Após essa fase, os médicos capacitados já poderão iniciar a inserção do implante nas unidades de saúde, enquanto os enfermeiros ainda passarão por uma terceira etapa de prática supervisionada.
O que é o Implanon?
O implante subdérmico Implanon atua no organismo por até três anos, sem necessidade de intervenções durante esse período. Após o prazo, o implante deve ser retirado e, se houver interesse, um novo implante pode ser inserido imediatamente.
A inserção e a retirada do dispositivo devem ser realizadas por médicos e enfermeiros qualificados. Por esse motivo, o Ministério da Saúde determinou que a oferta do contraceptivo no SUS fosse acompanhada de estratégias de formação teórica e prática desses profissionais. A fertilidade é retomada rapidamente após a remoção.
Além do Implanon, atualmente, o SUS também oferece outros métodos contraceptivos, sendo eles:
- preservativos externo e interno;
- DIU de cobre;
- anticoncepcional oral combinado;
- pílula oral de progestagênio;
- injetáveis hormonais mensal e trimestral;
- laqueadura tubária bilateral;
- vasectomia.