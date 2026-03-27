Carreta da Saúde oferece cirurgias de catarata gratuitas em Rio Grande

Cada paciente deverá ter encaminhamento prévio via Unidade Básica de Saúde (UBS). Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

O município de Rio Grande recebe, nesta sexta-feira (27), a Carreta da Saúde, unidade móvel do Ministério da Saúde que oferecerá consultas oftalmológicas, exames diagnósticos e procedimentos cirúrgicos, com foco no tratamento de catarata.

Ao todo, serão três unidades do programa Agora Tem Especialistas, que ficarão instaladas no estacionamento do Partage Shopping por 45 dias, com o objetivo de atender municípios da Zona Sul.

A projeção é de até 100 consultas de avaliação, de segunda a sábado. O horário de funcionamento será das 8h às 17h.

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A estrutura contará com consultórios e atendimentos clínicos, uma unidade equipada como centro cirúrgico e outra voltada ao suporte logístico, incluindo almoxarifado, área de esterilização e refeitório.

Para poder ser atendido na unidade, cada paciente deverá ter encaminhamento prévio via Unidade Básica de Saúde (UBS).

A operação contará com equipe multiprofissional formada por enfermeiro responsável técnico, técnicos de enfermagem, médico oftalmologista, farmacêutico, auxiliares, agentes do cuidado, equipe cirúrgica completa e profissionais de apoio.



