Carreta da Saúde oferece cirurgias de catarata gratuitas em Rio Grande

O município de Rio Grande recebe, nesta sexta-feira (27), a Carreta da Saúde, unidade móvel do Ministério da Saúde que oferecerá consultas oftalmológicas, exames diagnósticos e procedimentos cirúrgicos, com foco no tratamento de catarata.
Ao todo, serão três unidades do programa Agora Tem Especialistas, que ficarão instaladas no estacionamento do Partage Shopping por 45 dias, com o objetivo de atender municípios da Zona Sul.
A projeção é de até 100 consultas de avaliação, de segunda a sábado. O horário de funcionamento será das 8h às 17h.
A estrutura contará com consultórios e atendimentos clínicos, uma unidade equipada como centro cirúrgico e outra voltada ao suporte logístico, incluindo almoxarifado, área de esterilização e refeitório.
Para poder ser atendido na unidade, cada paciente deverá ter encaminhamento prévio via Unidade Básica de Saúde (UBS).
A operação contará com equipe multiprofissional formada por enfermeiro responsável técnico, técnicos de enfermagem, médico oftalmologista, farmacêutico, auxiliares, agentes do cuidado, equipe cirúrgica completa e profissionais de apoio.
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