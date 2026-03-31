Após reconstrução, UBS Fátima é reaberta com nova estrutura em Pelotas

Estrutura recebeu investimento de R$ 3,5 milhões e deve atender mais de 3,5 mil pacientes. Bruno Bohn / Divulgação UCPel

A Universidade Católica de Pelotas (UCPel) entregou, na segunda-feira (30), as novas instalações da Unidade Básica de Saúde (UBS) Nossa Senhora de Fátima, no bairro Fátima, em Pelotas.

Fechada em 2024 para reformas, a unidade foi totalmente reconstruída e volta a atender a comunidade com estrutura ampliada. Durante o período de obras, os atendimentos foram transferidos para o antigo prédio do Colégio Santa Margarida, no Centro.

Com cerca de 454 metros quadrados e investimento de R$ 3,5 milhões, a nova UBS foi erguida no mesmo terreno e deve atender mais de 3,5 mil pacientes da região.

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A unidade conta com dois pavimentos. No térreo, estão concentrados os espaços de atendimento, como sete consultórios, salas de imunização e curativos, além de serviços odontológicos, psicológicos e de assistência social. Já o segundo andar reúne áreas administrativas, espaços para a equipe de enfermagem e ambientes voltados à formação em saúde.

Integração entre saúde e ensino

Durante a cerimônia de inauguração, o reitor da UCPel, José Carlos Pereira Bachettini Júnior, destacou o papel da unidade como espaço de atendimento e também de formação de profissionais.

— Depois de dois anos, devolvemos à sociedade uma estrutura que une educação, saúde e prevenção, atendendo milhares de pessoas da comunidade — afirmou.

A UBS também é utilizada como campo de prática para estudantes da área da saúde, fortalecendo a integração entre ensino e atendimento à população.

Modelo para o município

O prefeito de Pelotas, Fernando Marroni, afirmou que a nova estrutura deve servir como referência para outras unidades do município.

— Esta será uma unidade modelo, que contribui para a qualificação da saúde pública em Pelotas — disse.

A cerimônia contou ainda com a presença do arcebispo metropolitano Dom Jacinto Bergmann, além de autoridades locais e representantes da comunidade.

Antiga UBS Fátima funcionava desde a década de 1990 e apresentava limitações estruturais. Divulgação

Estrutura substitui prédio antigo

A antiga UBS tinha origem na década de 1970 e funcionava como unidade de saúde desde 1995. Com o passar dos anos, o prédio passou a apresentar limitações estruturais.

A nova construção substitui completamente a estrutura anterior, com ambientes planejados para ampliar a capacidade de atendimento e oferecer melhores condições tanto para pacientes quanto para profissionais.

Além da modernização da estrutura, a reabertura também marca o retorno dos atendimentos ao bairro, aproximando novamente os serviços de saúde da população local.



