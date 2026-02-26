Piratini confirma casos de raiva em animais e recomenda vacinação preventiva

Inspetoria Veterinária faz a vistoria e colhe amostras para confirmar se há a infecção. Wilson Hoffmeister Junior / SEAPI

A Prefeitura de Piratini, no sul do Estado, confirmou, em comunicado emitido na quarta-feira (25), o registro de quatro casos de raiva. Os animais diagnosticados com a doença foram dois bovinos, no 1º distrito, um caprino no 2º distrito e um morcego, em área urbana.

Diante dos registros, a Secretaria de Saúde emitiu uma nota recomendando a vacinação antirrábica imediata em todos os animais domésticos e rebanhos de bovinos e equinos.

"A raiva é uma doença grave, com alta taxa de letalidade, e pode ser transmitida aos seres humanos. A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção e proteção", ressalta a nota.

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Em caso de suspeitas da doença, a população é orientada a procurar a secretaria ou o setor de Vigilância em Saúde.

O secretário de Saúde, Maico Joanol, afirma que os animais estão sendo vacinados e que as pessoas que tiveram contato com infectados estão sendo monitoradas.

— A princípio não teve nenhum sintoma, mas mesmo assim a pessoa vai receber a vacina. O monitoramento que já é de praxe com os morcegos a equipe segue fazendo — explica.

Nos casos em que a população entra em contato para relatar alguma suspeita, a inspetoria veterinária faz a vistoria do local e colhe amostras para confirmar se há a infecção.

— Onde foi identificado, vem a vacina para que a nossa equipe aplique nos animais domésticos que tem no entorno — explica Joanol.