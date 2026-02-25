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“Na semana que vem teremos médicos disponíveis”, diz secretária sobre UBSs em Pelotas

Unidades estão com atendimento reduzido devido à greve de técnico-administrativos da UFPel; prefeitura prevê contratações emergenciais

Stéfane Costa

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