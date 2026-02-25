“Na semana que vem teremos médicos disponíveis”, diz secretária sobre UBSs em Pelotas

Unidades vinculadas à Universidade Federal de Pelotas mantêm atendimento em horário reduzido. Stéfane Costa / RBS TV

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) vinculadas à Universidade Federal de Pelotas (UFPel) permanecem com atendimento reduzido em Pelotas em razão da greve dos servidores técnico-administrativos da instituição. O funcionamento ocorre das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Ângela Moreira Vitória, a prefeitura está em processo de contratação emergencial de médicos para reduzir os impactos da paralisação.

— Imaginamos que na semana que vem teremos médicos disponíveis para cobrir todas as escalas nessas quatro UBSs — afirmou.

Quatro unidades ligadas à UFPel são afetadas: UBS Areal Leste, UBS Obelisco, UBS Vila Municipal e UBS CSU Areal.

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Horário seguirá reduzido

Apesar da previsão de reforço nas equipes, o atendimento não deve voltar ao turno estendido neste momento.

— A contratação é para a Estratégia de Saúde da Família, então segue até as 17h — explicou a secretária.

A gestora ressalta que as unidades não podem permanecer muitos dias sem funcionamento pleno, pois isso compromete serviços essenciais como pré-natal, puericultura, acompanhamento de hipertensos e diabéticos e vacinação.

Alternativas para atendimento fora do horário

Para usuários que precisam de atendimento à noite, a Secretaria de Saúde orienta buscar outras estruturas da rede municipal.

Situação tem provocado filas no município. Stéfane Costa / RBS TV

As Unidades Básicas de Atendimento Imediato (UBAI) funcionam até as 22h em diferentes regiões da cidade, como as unidades dos bairros Navegantes, Fragata e Lindóia. Casos urgentes também podem ser atendidos em unidades 24 horas.

Além disso, algumas UBSs mantêm horário estendido noturno, como Guabiroba, Bom Jesus e Barro Duro.

Serviços essenciais continuam

A prefeitura informa que vacinação e atendimentos urgentes seguem sendo realizados nas unidades abertas ou com encaminhamento para serviços próximos.

A greve dos servidores técnico-administrativos da UFPel começou na segunda-feira (23) e não tem previsão de término.

