“Na semana que vem teremos médicos disponíveis”, diz secretária sobre UBSs em Pelotas

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) vinculadas à Universidade Federal de Pelotas (UFPel) permanecem com atendimento reduzido em Pelotas em razão da greve dos servidores técnico-administrativos da instituição. O funcionamento ocorre das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min.
Segundo a secretária municipal de Saúde, Ângela Moreira Vitória, a prefeitura está em processo de contratação emergencial de médicos para reduzir os impactos da paralisação.
— Imaginamos que na semana que vem teremos médicos disponíveis para cobrir todas as escalas nessas quatro UBSs — afirmou.
Quatro unidades ligadas à UFPel são afetadas: UBS Areal Leste, UBS Obelisco, UBS Vila Municipal e UBS CSU Areal.
Horário seguirá reduzido
Apesar da previsão de reforço nas equipes, o atendimento não deve voltar ao turno estendido neste momento.
— A contratação é para a Estratégia de Saúde da Família, então segue até as 17h — explicou a secretária.
A gestora ressalta que as unidades não podem permanecer muitos dias sem funcionamento pleno, pois isso compromete serviços essenciais como pré-natal, puericultura, acompanhamento de hipertensos e diabéticos e vacinação.
Alternativas para atendimento fora do horário
Para usuários que precisam de atendimento à noite, a Secretaria de Saúde orienta buscar outras estruturas da rede municipal.
As Unidades Básicas de Atendimento Imediato (UBAI) funcionam até as 22h em diferentes regiões da cidade, como as unidades dos bairros Navegantes, Fragata e Lindóia. Casos urgentes também podem ser atendidos em unidades 24 horas.
Além disso, algumas UBSs mantêm horário estendido noturno, como Guabiroba, Bom Jesus e Barro Duro.
Serviços essenciais continuam
A prefeitura informa que vacinação e atendimentos urgentes seguem sendo realizados nas unidades abertas ou com encaminhamento para serviços próximos.
A greve dos servidores técnico-administrativos da UFPel começou na segunda-feira (23) e não tem previsão de término.
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