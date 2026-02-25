Médicos da UPA Junção relatam atrasos salariais e preveem paralisação

De acordo com o Simers, os profissionais receberam apenas 50% dos salários referentes a dezembro de 2025. IBSAÚDE / Divulgação

Cerca de 80 médicos que atuam sob regime de contratação como Pessoa Jurídica na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Junção, em Rio Grande, relatam atraso no pagamento de 50% dos salários referentes ao mês de dezembro.

No último dia 19 a categoria realizou uma assembleia geral convocada pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) e pelo Sindicato dos Médicos de Rio Grande (Simerg) para debater a falta de pagamento parcial dos honorários por parte do IBSaúde, que gerencia a unidade.

De acordo com o Simers, os profissionais receberam apenas 50% dos salários referentes a dezembro de 2025, permanecendo em aberto o saldo restante.

— Foi pago 50% do salário de dezembro no dia 30 de janeiro. O recurso foi repassado, mas com as glosas — afirma Sandro Oliveira, presidente do Simerg.

No setor da saúde, glosas são recusas totais ou parciais de pagamento aplicadas por contratantes ou operadoras quando identificam inconsistências, divergências técnicas, falhas na documentação ou questionamentos sobre procedimentos realizados.

Na prática, isso significa que parte do valor faturado pelo profissional ou instituição deixa de ser repassado até que a pendência seja esclarecida ou revista.

Caso a situação não seja normalizada, a categoria prevê suspender as consultas a partir do dia 20 de março, atendendo somente urgência e emergência.

Questionado sobre a possibilidade de a categoria rever decisões caso a situação seja normalizada, Sandro Oliveira afirmou que há interesse em negociação.

— A ideia é receber o restante do salário de dezembro e negociar o de janeiro — complementa.

A reportagem também tentou contato com o IBSaúde para obter posicionamento sobre o atraso e as glosas apontadas pelos profissionais. Em nota, a empresa afirma: "O instituto recebeu os valores na data de hoje e já está repassando nesse exato momento os 50% que estavam em atraso".

Procurada, a Secretaria de Saúde de Rio Grande afirmou que o município realizou o repasse de valores pendentes.

Confira a nota na íntegra:

"A Prefeitura Municipal do Rio Grande, por meio da Secretaria de Município da Saúde, vem a público esclarecer informações referentes ao contrato firmado com a empresa IBSaúde, responsável pela prestação de serviços na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Junção.

Chegou ao conhecimento da Administração Municipal que a empresa não estaria efetuando o pagamento dos salários aos médicos que atuam na UPA.

Contudo, o Executivo Municipal informa que os repasses financeiros à empresa seguem os trâmites contratuais e estão condicionados à apresentação da documentação necessária para liberação dos pagamentos. Parte dos valores encontrava-se em aberto devido ao envio tardio dessa documentação por parte da empresa.

Após a apresentação dos documentos exigidos, o Município efetuou o repasse de diversos valores pendentes, referentes aos processos que foram devidamente encaminhados pelo IB Saúde.

A Prefeitura ressalta que o descumprimento dessas obrigações contratuais poderá ensejar a adoção das medidas administrativas e legais cabíveis.