Hospital São Francisco de Paula, em Pelotas, recebe novos aparelhos para atendimentos de média e alta complexidade

O Hospital Universitário São Francisco de Paula, mantido pela Universidade Católica de Pelotas (UCPel), recebeu um conjunto de novos equipamentos que somam R$ 5,9 milhões em investimentos do governo estadual. A formalização dos recursos ocorreu durante solenidade na tarde deste sábado (28).

A verba foi aplicada em três frentes principais: diagnóstico cardiovascular, centro cirúrgico e nefrologia.

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Na área de cardiologia, o hospital passa a contar com angiógrafo, esteira ergométrica, holter, monitor ambulatorial de pressão arterial e kit instrumental, totalizando R$ 3,36 milhões.

Além disso, 12 novas poltronas de hemodiálise foram adquiridas, bem como sistema de osmose reversa e 30 poltronas. A ampliação permite aumentar o número de pacientes atendidos e melhorar as condições do tratamento.

Durante agenda em Pelotas, o governador Eduardo Leite destacou que os aportes fazem parte de um pacote mais amplo, por meio do Avançar na Saúde.

— Essa obra que vai mudar o atendimento de saúde de urgência e emergência para Pelotas e para a região — comenta.