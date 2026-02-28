Saúde

Saúde pública
Notícia

Hospital São Francisco de Paula, em Pelotas, recebe novos aparelhos para atendimentos de média e alta complexidade

Recurso de R$ 5,9 milhões foi repassado pelo governo estadual para aquisição dos novos equipamentos; instituição tem 70% do atendimento dedicado ao SUS

Renan Santos

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