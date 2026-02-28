Hospital São Francisco de Paula, em Pelotas, recebe novos aparelhos para atendimentos de média e alta complexidade

O Hospital Universitário São Francisco de Paula, mantido pela Universidade Católica de Pelotas (UCPel), recebeu um conjunto de novos equipamentos que somam R$ 5,9 milhões em investimentos do governo estadual. A formalização dos recursos ocorreu durante solenidade na tarde deste sábado (28).
A verba foi aplicada em três frentes principais: diagnóstico cardiovascular, centro cirúrgico e nefrologia.
Na área de cardiologia, o hospital passa a contar com angiógrafo, esteira ergométrica, holter, monitor ambulatorial de pressão arterial e kit instrumental, totalizando R$ 3,36 milhões.
Além disso, 12 novas poltronas de hemodiálise foram adquiridas, bem como sistema de osmose reversa e 30 poltronas. A ampliação permite aumentar o número de pacientes atendidos e melhorar as condições do tratamento.
Durante agenda em Pelotas, o governador Eduardo Leite destacou que os aportes fazem parte de um pacote mais amplo, por meio do Avançar na Saúde.
— Essa obra que vai mudar o atendimento de saúde de urgência e emergência para Pelotas e para a região — comenta.
Atualmente, a instituição é uma das referências na região, impactando mais de 150 mil pessoas e com 70% de seus serviços voltados ao Sistema Único de Saúde (SUS).