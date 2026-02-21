Hospital Regional de Pronto Socorro de Pelotas deve começar a operar em junho

Obras iniciaram em 2021 e devem ser concluídas até abril. Divulgação / Prefeitura de Pelotas

A Prefeitura de Pelotas e o Ministério da Saúde devem apresentar, até o dia 6 de março, o plano operacional que marca o dia 30 de junho como data para o início das atividades do Hospital Regional de Pronto Socorro de Pelotas (HRPS). Localizada no prolongamento da Avenida Bento Gonçalves, a unidade está com 92% das obras concluídas.

A definição ocorreu em reunião neste sábado (21) entre o prefeito Fernando Marroni, representantes do Ministério da Saúde e do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), que será responsável pela gestão da estrutura. O cronograma prevê a entrega das obras para 17 de abril. Após essa etapa, o GHC assumirá a montagem de equipamentos e a contratação de pessoal para atender Pelotas e outros 22 municípios da região.

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A a expectativa é que o hospital comece a atender de forma escalonada, com 33% a 50% da capacidade total, atingindo o funcionamento pleno até outubro deste ano.

Quando finalizado, o HRPS contará com 121 leitos clínicos — incluindo 20 para Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), divididos entre adultos e pediátricos —, cinco salas cirúrgicas e serviços de cirurgia geral, traumatologia, bucomaxilofacial e cardiologia.

O investimento total ultrapassa R$ 70 milhões em recursos do programa Avançar RS, do Governo do Estado, e da Prefeitura de Pelotas. Um dos objetivos do novo hospital é reduzir as superlotações nas unidades de alta complexidade do município.



