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Hospital passa a oferecer touca que reduz queda de cabelo durante quimioterapia pelo SUS em Rio Grande

Tecnologia de resfriamento do couro cabeludo pode preservar os fios e a autoestima das pacientes; eficácia pode chegar a 70% em alguns tratamentos

Thaina Martins

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