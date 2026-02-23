Focos do mosquito da dengue aumentam em Rio Grande

Até o momento, três casos estão em análise. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Rio Grande registrou mais 12 focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, na última semana. Os dados são do boletim da Vigilância em Saúde.

Com isso, o número total de focos passou de 58 para 70 em menos de sete dias. Do total identificado, 21 estão no Distrito Industrial e 17 no Centro, áreas com maior concentração.

Casos suspeitos

Até o momento, não há casos confirmados de dengue em 2026 no município. Foram notificados 16 casos suspeitos, dos quais 13 já foram descartados e três permanecem em análise.

Em relação à chikungunya, um caso segue sob investigação e dois foram descartados.

Segundo a superintendente da Vigilância em Saúde, Michele Menezes, o controle depende da colaboração da população.

— A maior concentração de focos ocorre em locais com grande possibilidade de acúmulo de água, que podem se tornar criadouros — explica.

Em 2025, Rio Grande registrou 465 focos ao longo do ano, com 11 casos autóctones (contraídos no próprio município) e cinco importados.

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Vacinação

A vacinação contra a dengue começou na quarta-feira (18). Conforme a Secretaria Municipal da Saúde, o imunizante aplicado na rede pública é o Qdenga, desenvolvido pela farmacêutica japonesa Takeda Pharma.

A vacina é indicada tanto para pessoas que já tiveram dengue quanto para quem nunca foi infectado, oferecendo proteção contra os quatro sorotipos do vírus.

O imunizante está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, exceto no Centro de Vigilância em Saúde (antigo Posto 4).

O atendimento ocorre das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min.

Focos por localidade

Distrito Industrial: 20

Centro : 17

: 17 Quinta : 8

: 8 Cidade Nova : 5

: 5 Bolaxa: 4

Com dois focos cada:

Linha do Parque

Buchholz

São Miguel

Prado

Com 1 foco cada:

Bernadeth

Campus da Furg

Trevo

Lar Gaúcho/Navegantes

BGV

Mangueira

Aeroporto



