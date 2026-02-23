Focos do mosquito da dengue aumentam em Rio Grande

Rio Grande registrou mais 12 focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, na última semana. Os dados são do boletim da Vigilância em Saúde.
Com isso, o número total de focos passou de 58 para 70 em menos de sete dias. Do total identificado, 21 estão no Distrito Industrial e 17 no Centro, áreas com maior concentração.
Casos suspeitos
Até o momento, não há casos confirmados de dengue em 2026 no município. Foram notificados 16 casos suspeitos, dos quais 13 já foram descartados e três permanecem em análise.
Em relação à chikungunya, um caso segue sob investigação e dois foram descartados.
Segundo a superintendente da Vigilância em Saúde, Michele Menezes, o controle depende da colaboração da população.
— A maior concentração de focos ocorre em locais com grande possibilidade de acúmulo de água, que podem se tornar criadouros — explica.
Em 2025, Rio Grande registrou 465 focos ao longo do ano, com 11 casos autóctones (contraídos no próprio município) e cinco importados.
Vacinação
A vacinação contra a dengue começou na quarta-feira (18). Conforme a Secretaria Municipal da Saúde, o imunizante aplicado na rede pública é o Qdenga, desenvolvido pela farmacêutica japonesa Takeda Pharma.
A vacina é indicada tanto para pessoas que já tiveram dengue quanto para quem nunca foi infectado, oferecendo proteção contra os quatro sorotipos do vírus.
O imunizante está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, exceto no Centro de Vigilância em Saúde (antigo Posto 4).
O atendimento ocorre das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min.
Focos por localidade
Distrito Industrial: 20
- Centro: 17
- Quinta: 8
- Cidade Nova: 5
- Bolaxa: 4
Com dois focos cada:
- Linha do Parque
- Buchholz
- São Miguel
- Prado
Com 1 foco cada:
- Bernadeth
- Campus da Furg
- Trevo
- Lar Gaúcho/Navegantes
- BGV
- Mangueira
- Aeroporto
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