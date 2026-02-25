Focos de Aedes aegypti crescem 30% em menos de uma semana em Rio Grande 

O município de Rio Grande está com 91 focos ativos do mosquito Aedes aegypti, conforme a última edição do boletim da Vigilância em Saúde, divulgada na terça-feira (24).
No dia 16 de fevereiro eram 70 focos. Em um intervalo de 10 dias, houve crescimento de 30% no número de registros. Entre os 19 casos suspeitos de dengue, 14 foram descartados e cinco permanecem em análise. Três casos suspeitos de chikungunya também já foram descartados.
— A maior concentração de focos ocorre em locais com grande possibilidade de acúmulo de água, que podem se tornar criadouros — explica a superintendente em Vigilância em Saúde, Michele Menezes.
Focos por localidade
Confira o número total de focos por bairro e região:
- Distrito Industrial: 21
- Centro: 20
- Quinta: 12
- Cidade Nova: 12
- Bolaxa: 5
- Aeroporto: 3
- Linha do Parque, Buchholz, São Miguel, Prado, Bernadeth e Povo Novo: 2 em cada
- FURG Carreiros, Trevo, Lar Gaúcho/Navegantes, BGV, Mangueira e Orla: 1 em cada
Recomendações
Diante do aumento no número de focos, a Vigilância em Saúde reforça a importância da participação da população no combate ao mosquito.
A principal orientação é eliminar recipientes que possam acumular água parada, como pneus, garrafas, vasos de plantas, lonas, calhas entupidas e caixas d’água destampadas.
O município mantém equipes de agentes de combate a endemias realizando vistorias em residências e monitoramento de pontos estratégicos, como borracharias, ferros-velhos e depósitos.
— Orientamos que a população colabore. Receba os agentes de endemia que estão identificados — complementa Michele.
A população também pode denunciar possíveis criadouros por meio dos canais oficiais da Secretaria Municipal da Saúde ou diretamente nas unidades de saúde.
Vacinação
A vacinação contra a dengue começou na última quarta-feira (18) para pessoas entre 10 e 14 anos. O imunizante aplicado na rede pública é o Qdenga, desenvolvido pela farmacêutica japonesa Takeda Pharmaceutical Company.
A vacina é indicada tanto para pessoas que já tiveram dengue quanto para quem nunca foi infectado, oferecendo proteção contra os quatro sorotipos do vírus.
O imunizante está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, exceto no Centro de Vigilância em Saúde (antigo Posto 4). O atendimento ocorre das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min.