Focos de Aedes aegypti crescem 30% em menos de uma semana em Rio Grande 

Entre os 19 casos suspeitos de dengue, 14 foram descartados e cinco permanecem em análise. Três casos suspeitos de chikungunya também já foram descartados. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O município de Rio Grande está com 91 focos ativos do mosquito Aedes aegypti, conforme a última edição do boletim da Vigilância em Saúde, divulgada na terça-feira (24).

No dia 16 de fevereiro eram 70 focos. Em um intervalo de 10 dias, houve crescimento de 30% no número de registros. Entre os 19 casos suspeitos de dengue, 14 foram descartados e cinco permanecem em análise. Três casos suspeitos de chikungunya também já foram descartados.

— A maior concentração de focos ocorre em locais com grande possibilidade de acúmulo de água, que podem se tornar criadouros — explica a superintendente em Vigilância em Saúde, Michele Menezes.

Focos por localidade

Confira o número total de focos por bairro e região:

Distrito Industrial: 21

Centro: 20

Quinta: 12

Cidade Nova: 12

Bolaxa: 5

Aeroporto: 3

Linha do Parque, Buchholz, São Miguel, Prado, Bernadeth e Povo Novo: 2 em cada

FURG Carreiros, Trevo, Lar Gaúcho/Navegantes, BGV, Mangueira e Orla: 1 em cada

Recomendações

Diante do aumento no número de focos, a Vigilância em Saúde reforça a importância da participação da população no combate ao mosquito.

A principal orientação é eliminar recipientes que possam acumular água parada, como pneus, garrafas, vasos de plantas, lonas, calhas entupidas e caixas d’água destampadas.

O município mantém equipes de agentes de combate a endemias realizando vistorias em residências e monitoramento de pontos estratégicos, como borracharias, ferros-velhos e depósitos.

— Orientamos que a população colabore. Receba os agentes de endemia que estão identificados — complementa Michele.

A população também pode denunciar possíveis criadouros por meio dos canais oficiais da Secretaria Municipal da Saúde ou diretamente nas unidades de saúde.

Vacinação

A vacinação contra a dengue começou na última quarta-feira (18) para pessoas entre 10 e 14 anos. O imunizante aplicado na rede pública é o Qdenga, desenvolvido pela farmacêutica japonesa Takeda Pharmaceutical Company.

A vacina é indicada tanto para pessoas que já tiveram dengue quanto para quem nunca foi infectado, oferecendo proteção contra os quatro sorotipos do vírus.