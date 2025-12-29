UBS da zona rural de Pelotas é fechada pela segunda vez no mês por conta da chuva

Unidade já precisou passar por limpeza no inicio do mês por conta da água. Manuelle Motta / RBS TV

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Grupelli, que atende moradores do 7º e 8º distritos de Pelotas, ficará fechada pela segunda vez em dezembro devido à chuva.

Segundo a prefeitura, a precipitação de Natal resultou em acúmulo de lodo, exigindo limpeza completa do local.

De acordo com a Defesa Civil do município, foram cerca de 100 milímetros de precipitação em um intervalo de 24 horas. O volume é a média histórica do mês inteiro em apenas um dia.

Com o volume da água, arroios saíram do leito, estradas ficaram alagadas e casas foram invadidas. O atendimento deve ser retomado apenas na quarta-feira (31). Até lá, os moradores da região devem procurar as unidades Triunfo ou Maciel.

Leia Mais Após alagamento, UBS Gruppelli suspende atendimentos na zona rural de Pelotas

Esta é a segunda interrupção do serviço no mês. Entre os dias 9 e 10, a UBS foi alagada após o transbordamento do Arroio do Quilombo, provocado por um ciclone extratropical.

Na ocasião, a estrutura ficou inutilizada, comprometendo a farmácia, o setor de vacinas e o consultório odontológico, além de causar a perda de medicamentos.