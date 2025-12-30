Santa Casa de São Lourenço do Sul receberá R$ 32 milhões para média e alta complexidade em 2026

Incorporação do valor foi oficializada pelo ministro Alexandre Padilha em 24 de dezembro. Daniel Costa / Grupo RBS

O Ministério da Saúde ampliou o teto de Média e Alta Complexidade (MAC) do hospital Santa Casa de Misericórdia de São Lourenço do Sul em mais de R$ 20,7 milhões.

A incorporação desse valor foi oficializada pela Portaria nº 9.712, assinada pelo ministro Alexandre Padilha no dia 24 de dezembro e publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira (29).

Segundo o diretor-presidente da Santa Casa, Aristides Feistler, com esse incremento, o teto, que anteriormente era de R$ 11 milhões, passará para aproximadamente R$ 32 milhões.

— Isso vai dar perenidade à continuidade do serviço da Santa Casa, que estava prestes a fechar. As gestantes de São Lourenço estavam indo para Canguçu ou Piratini para ter seus bebês, um absurdo — conta o administrador do hospital.

Feistler afirma que, para 2026, o novo recurso viabiliza o retorno da especialidade de traumatologia e a criação de outros ambulatórios, como otorrinolaringologia, proctologia e urologia.

— Essa recomposição do teto MAC significa que a gente vai poder planejar, olhar para os compromissos que não estavam sendo olhados — diz o administrador.

O Fundo Nacional de Saúde (FNS) será responsável pela gestão desses repasses mensais, que serão integrados ao orçamento estadual. O incremento será depositado mensalmente a partir de janeiro, em parcelas de R$ 1,7 milhão.

Segundo o prefeito de São Lourenço do Sul, Zelmute Marten, o hospital teve a proposta de elevação do teto MAC aprovada em Comissão Intergestores Bipartite (CIB) do Rio Grande do Sul em junho deste ano.

— Intensificamos as interlocuções com o ministro Alexandre Padilha sobre a importância da Santa Casa de Misericórdia de São Lourenço do Sul em âmbito regional e a necessidade da elevação do teto MAC.



