Parceria entre universidades busca combater a desinformação sobre saúde mental

Lançamento ocorreu no auditório acadêmico do Campus Anglo, da Universidade Federal de Pelotas. Alvaro Pouey / Projeto VerdadeiraMente / Divulgação

Com foco na prevenção e combate à desinformação em saúde mental, o projeto de extensão acadêmica VerdadeiraMente foi lançado oficialmente em Pelotas e Rio Grande na segunda-feira (1º). O lançamento ocorreu no auditório acadêmico do Campus Anglo, da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

A iniciativa tem como principal objetivo a produção de jornalismo científico multimídia no portal e nas redes sociais. O conteúdo publicado é validado por uma equipe de especialistas, que inclui pesquisadores das áreas de Psicologia, Psiquiatria, Educação Física, Farmacologia e Enfermagem.

— Nossa ideia é trabalhar com prevenção. Então, mostrar para as pessoas pesquisas desenvolvidas nas universidades e nos hospitais universitários, de um modo que chegue a elas com uma linguagem mais simples, multiplataforma e multimídia — conta a coordenadora geral do VerdadeiraMente, Luciana Carvalho.

Financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) e pelo Ministério da Saúde, o projeto tem sede de execução na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Mesmo com a sede localizada no centro do Estado, a iniciativa conta com a participação de professores e estudantes do curso de Jornalismo da UFPel e profissionais da Comunicação dos hospitais HE-UFPel e HU-Furg.

— Surgiu a ideia de trazer o projeto para os outros hospitais 100% SUS e que têm atendimento de Saúde Mental no Estado, que são o HE-UFPEL e o HU-FURG — explica Luciana.

O projeto está em funcionamento desde o início de 2025. Para o ano que vem, o objetivo, além de dar continuidade ao jornalismo científico, é criar uma prática de letramento científico com profissionais da saúde, estudantes e agentes comunitários.