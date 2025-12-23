Hospital de Pelotas passará por revitalização com investimento de R$ 4 milhões

Obra será executada pela construtora Michelon, com prazo estabelecido de 24 meses. Ígor Islabão / Grupo RBS

O prédio histórico de 168 anos do Hospital Beneficência Portuguesa, em Pelotas, passará por uma revitalização completa da fachada e do entorno. O recurso de R$ 4 milhões vem do programa Avançar Mais, do governo do Estado, e a obra será executada pela construtora Michelon, com prazo de 24 meses.

Para o presidente da Beneficência, Carlos Alberto Rajão Frio, a obra é um resgate da autoestima da instituição, que priorizou investimentos em saúde durante a pandemia em detrimento da manutenção predial.

Intervenção terá como foco a recuperação das paredes externas e substituição das aberturas. Ígor Islabão / Grupo RBS

— Somos referência no atendimento de saúde, mas por fora o hospital acabou ficando desgastado. Essa obra vai mostrar para a comunidade a grandeza que temos aqui dentro — afirma o presidente.

O projeto vai além de uma nova pintura. A intervenção busca recuperar a integridade estrutural e modernizar o acesso dos pacientes.

Tapumes já estão sendo instalados em frente ao imóvel. Ígor Islabão / Grupo RBS

— A ideia é revitalizar a estrutura para que ela continue fornecendo serviços por muito mais tempo — explica o engenheiro responsável pela obra, Eduardo Blank Mirenda.

Segundo ele, o trabalho seguirá os padrões arquitetônicos para recuperar áreas desgastadas pelo tempo, incluindo novos projetos de paisagismo e pavimentação.

Capela fica de fora

Apesar da reforma prevista, um ponto central do complexo permanecerá inalterado, por enquanto: a capela. Por ser um bem inventariado pelo patrimônio histórico, exige um processo de restauro específico.

Templo não fará parte da obra atual. Ígor Islabão / Grupo RBS

Segundo a direção, o local aguarda um projeto de revitalização à parte, que mantenha as características originais, enquanto o restante do hospital ganha ares de modernidade.

O que será feito?

Fachada e esquadrias: restauro total das paredes externas e substituição de todas as aberturas.

Infraestrutura: reforma da rede hidráulica externa e nova pavimentação das calçadas.

Paisagismo: revitalização das áreas verdes para humanizar o ambiente hospitalar.





