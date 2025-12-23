Hospital de Pelotas passará por revitalização com investimento de R$ 4 milhões

O prédio histórico de 168 anos do Hospital Beneficência Portuguesa, em Pelotas, passará por uma revitalização completa da fachada e do entorno. O recurso de R$ 4 milhões vem do programa Avançar Mais, do governo do Estado, e a obra será executada pela construtora Michelon, com prazo de 24 meses.
Para o presidente da Beneficência, Carlos Alberto Rajão Frio, a obra é um resgate da autoestima da instituição, que priorizou investimentos em saúde durante a pandemia em detrimento da manutenção predial.
— Somos referência no atendimento de saúde, mas por fora o hospital acabou ficando desgastado. Essa obra vai mostrar para a comunidade a grandeza que temos aqui dentro — afirma o presidente.
O projeto vai além de uma nova pintura. A intervenção busca recuperar a integridade estrutural e modernizar o acesso dos pacientes.
— A ideia é revitalizar a estrutura para que ela continue fornecendo serviços por muito mais tempo — explica o engenheiro responsável pela obra, Eduardo Blank Mirenda.
Segundo ele, o trabalho seguirá os padrões arquitetônicos para recuperar áreas desgastadas pelo tempo, incluindo novos projetos de paisagismo e pavimentação.
Capela fica de fora
Apesar da reforma prevista, um ponto central do complexo permanecerá inalterado, por enquanto: a capela. Por ser um bem inventariado pelo patrimônio histórico, exige um processo de restauro específico.
Segundo a direção, o local aguarda um projeto de revitalização à parte, que mantenha as características originais, enquanto o restante do hospital ganha ares de modernidade.
O que será feito?
Fachada e esquadrias: restauro total das paredes externas e substituição de todas as aberturas.
Infraestrutura: reforma da rede hidráulica externa e nova pavimentação das calçadas.
Paisagismo: revitalização das áreas verdes para humanizar o ambiente hospitalar.
Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.