Grupo Hospitalar Conceição irá assumir a gestão do Pronto Socorro de Pelotas

Segundo a prefeitura, o hospital deve entrar em funcionamento entre abril e maio de 2026. Divulgação / Prefeitura de Pelotas

A gestão do novo Pronto-Socorro Regional de Pelotas ficará sob responsabilidade do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), rede pública de hospitais e serviços de saúde no Rio Grande do Sul vinculada ao Ministério da Saúde.

A confirmação foi anunciada na manhã deste sábado (20), durante um evento realizado em Porto Alegre, que contou com a presença do prefeito de Pelotas, Fernando Marroni (PT), e do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Segundo a prefeitura de Pelotas, o hospital deve entrar em funcionamento entre abril e maio de 2026.

— Essa é uma excelente notícia para Pelotas, pois nós teremos qualidade na gestão desse Pronto-Socorro e o financiamento feito pelo governo federal — comentou Fernando Marroni.

O novo Hospital de Pronto-Socorro de Pelotas conta também com a participação do governo do Estado, que atua em parceria com o município na viabilização da obra e na estruturação da unidade.

Localizado na Avenida Bento Gonçalves, o novo complexo teve as obras iniciadas em 2021. O hospital contará com 121 leitos, sendo 10 de UTI adulto e 10 de UTI pediátrica.

O espaço também terá cinco salas cirúrgicas, áreas de recuperação e prestará atendimentos em cirurgia geral, traumatologia, bucomaxilofacial e cardiologia.

O investimento total ultrapassa R$ 70 milhões, com recursos do programa Avançar RS, do governo do Estado e da prefeitura de Pelotas. Um dos objetivos do novo hospital é reduzir as superlotações nas unidades de alta complexidade do município.