Saúde

Saúde pública
Notícia

Grupo Hospitalar Conceição irá assumir a gestão do Pronto Socorro de Pelotas

Unidade terá 121 leitos, incluindo UTIs adulto e pediátrica, com início das operações previsto para maio de 2026

Laura Cosme

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS