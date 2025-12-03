Cremers empossa nova delegada em Pelotas e anuncia foco em fiscalizações e 'crise das urgências'

Eduardo Trindade e nova delegada cobram melhoria no sistema de retaguarda da Zona Sul. Ígor Dias Islabão / Grupo RBS

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) oficializou nesta quarta-feira (3) a posse de sua nova delegada seccional em Pelotas, a ginecologista, obstetra e cirurgiã ginecológica Clarissa Lisboa Arla da Rocha.

Graduada pela Universidade Católica de Pelotas (UCPel), mestre em Saúde e Comportamento e professora da disciplina de Ginecologia e Obstetrícia da UCPel, a delegada assume em evento que marcou o início de uma gestão com foco na intensificação da fiscalização e no enfrentamento de gargalos regionais na saúde.

O vice-presidente do Cremers, Eduardo Neubarth Trindade, destaca que a entidade atuará como "proteção social" e não como uma corporação sindical, pautando-se pela defesa da boa prática médica e dos pacientes.

Um dos principais focos de atuação do novo corpo diretivo será, como mencionado na agenda, a crise no atendimento de urgência e emergência, com reflexos diretos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e de Pronto-Socorro (PS).

— Nós já estamos nessa pauta na questão das urgências e emergências e nessa questão da qualidade no atendimento — afirmou Trindade.

O vice-presidente do Cremers criticou a situação atual que expõe profissionais e usuários ao esgotamento do sistema.

A crítica se estendeu à falta de retaguarda hospitalar. Trindade questionou se os pacientes internados em UPAs estão conseguindo leitos na rede hospitalar, um problema que será alvo de fiscalização intensificada pelo Conselho.

Debate sobre "Violência Obstétrica"

Outra pauta prioritária na gestão da nova delegada é o termo "violência obstétrica", ao qual o Conselho impõe resistência.

— É um termo que a gente está tentando abolir e passar para a população que existe a qualidade dos médicos e a gente trabalha para isso durante toda uma formação — pontua ela, ao afirmar que a gestão trabalhará para que a população reconheça a qualidade da Medicina.

Gestão quer abolir o termo "violência obstétrica". Ígor Islabão / Grupo RBS

Novo Pronto-Socorro de Pelotas e 'Crise do SUS'

A respeito do futuro Hospital de Pronto-Socorro em Pelotas, o Cremers vê o projeto com "muito bons olhos", mas manifesta cautela em relação aos modelos de contratação de gestão.

O temor do Conselho é a chamada “quarteirização” da saúde, que em outros municípios do Estado resultou em meses de salários atrasados para as equipes médicas.

As questões financeiras e estruturais foram atribuídas a um "cobertor curto na saúde", com Trindade citando que a tabela do Sistema Único de Saúde (SUS) não é reajustada desde 2008, o que agrava a falta de recursos e a gestão precária.

A crise se estende a outros municípios, como a Santa Casa de Rio Grande, que, segundo Trindade, esteve próxima da interdição ética por falta de condições.

Fortalecimento regional

A delegacia de Pelotas integra o grupo de seis Delegacias Seccionais do Cremers em regiões estratégicas do interior do Rio Grande do Sul (Passo Fundo, Ijuí, Santa Maria, Novo Hamburgo e Caxias do Sul).

Os delegados seccionais têm a importante atribuição de aproximar e facilitar o acesso dos médicos locais ao Conselho, além de representar o Cremers e encaminhar as questões relacionadas à região de abrangência da Seccional.