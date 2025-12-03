Saúde

Medicina
Notícia

Cremers empossa nova delegada em Pelotas e anuncia foco em fiscalizações e 'crise das urgências'

Ginecologista Clarissa Rocha assume a seccional da Zona Sul em meio a críticas à falta de retaguarda hospitalar, debate sobre “violência obstétrica” e preocupação com o futuro Pronto-Socorro

Igor Islabão

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS