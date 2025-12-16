Construção de Policlínica Regional de Pelotas deve iniciar no segundo semestre de 2026

Estrutura será erguida em terreno doado pela prefeitura, próximo ao Parque do Trabalhador. Divulgação / Ministério da Saúde

Pelotas deve ganhar uma Policlínica Regional para atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS) a partir do segundo semestre de 2026.

Estimado em R$ 30 milhões, o projeto será financiado recursos do governo federal, por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Para a construção da unidade, serão destinados R$ 17 milhões, enquanto outros R$ 13 milhões servirão para a compra de equipamentos.

De acordo com a prefeitura de Pelotas, atualmente, a Caixa Econômica Federal analisa a documentação para a liberação dos recursos.

Para viabilizar a construção do espaço, que tem previsão de iniciar no segundo semestre, a prefeitura doou um terreno localizado na rua Leito Via Férrea Canguçu, próximo ao Parque do Trabalhador, na Avenida Bento Gonçalves.

O espaço integrará o complexo Vale da Saúde, próximo ao Hospital Regional de Pronto Socorro e ao Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE-UFPel).

O repasse dos recursos pelo Ministério da Saúde tem previsão de iniciar no primeiro semestre de 2026, enquanto o começo das obras está estimado para o segundo semestre.

Além da Policlínica, uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) também deverá ser construída no município a partir de recursos do PAC.

Espaço irá ofertar até 11 mil atendimentos mensais

A Policlínica Regional, conforme divulgado, será uma unidade especializada de apoio diagnóstico, oferecendo consultas com equipes médicas e multiprofissionais de diferentes especialidades, além da realização de exames gráficos e de imagem e pequenos procedimentos.