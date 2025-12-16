Saúde

Com recursos do PAC
Notícia

Construção de Policlínica Regional de Pelotas deve iniciar no segundo semestre de 2026

Investimento de R$ 30 milhões do governo federal pretende viabilizar unidade especializada com capacidade para até 11 mil atendimentos mensais

Laura Cosme

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS