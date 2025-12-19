Carreta da Saúde ficará em Pelotas até 20 de janeiro

A Carreta da Saúde, unidade móvel do Ministério da Saúde que está em Pelotas desde o final de outubro, continuará ofertando os serviços até o dia 20 de janeiro de 2026. A extensão do período de atendimento foi confirmada nesta sexta-feira (19) pela Prefeitura de Pelotas.
A unidade do programa Agora Tem Especialistas está estacionada no Largo de Portugal e oferece consultas e exames de mamografia e de ultrassonografia mamária, pélvica e transvaginal. Segundo o anúncio da prefeitura, a permanência busca ampliar o atendimento a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) de outros municípios da região.
Os atendimentos das pacientes que estão nas filas do SUS é feito por agendamento. Para isso, as mulheres precisam estar atentas para atender os contatos feitos pelas secretarias de saúde dos municípios.