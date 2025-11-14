Único no país: entenda o que é o Banco de Saúde que está sendo construído em Pelotas

Previsão é de que as obras do espaço sejam concluídas em março do ano que vem. Arquivo Pessoal / Divulgação

Pelotas será a primeira cidade brasileira a receber um Banco de Saúde. O espaço, que está sendo construído na rua Andrade Neves, servirá para atender pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A iniciativa faz parte da instituição filantrópica Banco Madre Tereza de Calcutá, mantida com a atuação de cerca de 100 voluntários, em diferentes nichos para promover assistência social em Pelotas.

Conforme a coordenadora geral, Maria Eulalie, o imóvel onde o Banco de Saúde ficará localizado foi cedido de forma gratuita:

— Nós recebemos a doação da herança de Flora Barcellos. Em 9 de maio, iniciamos oficialmente a obra e a previsão é que seja concluída em março — afirma.

O espaço será coordenado pelo médico urologista Dr. Saulo Recuero e já conta com oito médicos voluntários, para atender diferentes especialidades médicas.

— Terão salas clínicas, cardiologista, urologista, clínico, pediatra, psicólogos, além de buscar parcerias com laboratórios da cidade para anteder todos que precisam — destaca Eulalie.

O espaço será mantido a partir de doações da população, além da arrecadação oriunda do Banco de Roupas e do Banco de Móveis, que realizam brechós.

Origem da instituição

A instituição filantrópica nasceu em 2013, por solicitação do padre Mário Prebianca, então vigário-geral da cidade, que desejava atender as pessoas que buscavam ajuda no bispado.

A partir dessa mobilização, o Banco de Alimentos foi crescendo e inspirou a criação dos demais bancos de solidariedade que hoje integram a instituição.

O Banco leva o nome de Madre Tereza de Calcutá em homenagem ao seu exemplo de fé e caridade, símbolos de solidariedade e luta contra a miséria.