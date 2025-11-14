Único no país: entenda o que é o Banco de Saúde que está sendo construído em Pelotas

Pelotas será a primeira cidade brasileira a receber um Banco de Saúde. O espaço, que está sendo construído na rua Andrade Neves, servirá para atender pessoas em situação de vulnerabilidade social.
A iniciativa faz parte da instituição filantrópica Banco Madre Tereza de Calcutá, mantida com a atuação de cerca de 100 voluntários, em diferentes nichos para promover assistência social em Pelotas.
Conforme a coordenadora geral, Maria Eulalie, o imóvel onde o Banco de Saúde ficará localizado foi cedido de forma gratuita:
— Nós recebemos a doação da herança de Flora Barcellos. Em 9 de maio, iniciamos oficialmente a obra e a previsão é que seja concluída em março — afirma.
O espaço será coordenado pelo médico urologista Dr. Saulo Recuero e já conta com oito médicos voluntários, para atender diferentes especialidades médicas.
— Terão salas clínicas, cardiologista, urologista, clínico, pediatra, psicólogos, além de buscar parcerias com laboratórios da cidade para anteder todos que precisam — destaca Eulalie.
O espaço será mantido a partir de doações da população, além da arrecadação oriunda do Banco de Roupas e do Banco de Móveis, que realizam brechós.
Origem da instituição
A instituição filantrópica nasceu em 2013, por solicitação do padre Mário Prebianca, então vigário-geral da cidade, que desejava atender as pessoas que buscavam ajuda no bispado.
A partir dessa mobilização, o Banco de Alimentos foi crescendo e inspirou a criação dos demais bancos de solidariedade que hoje integram a instituição.
O Banco leva o nome de Madre Tereza de Calcutá em homenagem ao seu exemplo de fé e caridade, símbolos de solidariedade e luta contra a miséria.
Além do novo Banco de Saúde, fazem parte da rede do Banco Madre Tereza de Calcutá outras iniciativas voltadas à assistência social: Banco de Alimentos, Banco de Empregos, Banco de Leite, Banco Escolar, Banco de Roupas e Banco de Remédios. Todos são mantidos por meio de doações, contribuições mensais, colaboradores e voluntários.