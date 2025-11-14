Santa Casa do Rio Grande inicia mutirão para reduzir fila de cirurgias oncológicas

A Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande deu início a um mutirão de cirurgias oncológicas que será realizado ao longo dos próximos três meses.
A ação prevê a realização de noventa procedimentos cirúrgicos destinados a pacientes atendidos pela instituição que atualmente integram a lista de espera.
De acordo com o hospital, cerca de 130 pacientes aguardam para realizar cirurgias oncológicas. Os pacientes contemplados no mutirão serão chamados diretamente pela Santa Casa, conforme o cronograma definido pela equipe médica.
O mutirão será realizado em paralelo à rotina normal de atendimentos do hospital.
Segundo a instituição, a seleção dos casos seguirá a ordem de prioridade e o tempo de solicitação de cada paciente.