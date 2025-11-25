Hemopel celebra Dia da Doação Voluntária de Sangue com programação especial

Doadores precisam ter ao menos 50 quilos e estar em boas condições de saúde. Betânia Ramalho da Silva / Divulgação

No Dia Nacional da Doação Voluntária de Sangue, celebrado em 25 de novembro, o Hemocentro Regional de Pelotas (Hemopel) promove uma programação especial para incentivar a solidariedade e homenagear os doadores.

As atividades começaram às 10h, com um grupo de massagistas do Senac disponíveis para oferecer massagem antes das doações. Também participa da programação a ONG Esquadrão da Alegria. Já às 14h ocorre uma blitz solidária com os Agentes de Trânsito do município incentivando a doação.

Ao longo do dia, o Hemopel receberá diversas atrações musicais, com apresentações de Henry Oppelt, Matheus Almeida, Tonny Ribeiro, Danny Ott, Leh Moraes, Eliezer Lemos, Amigos do Sereno, DJ Pirado e Mirian Lua.

Requisitos para doar sangue

Para doar sangue, é necessário apresentar documento oficial com foto e ter entre 16 e 69 anos. Menores de idades precisam estar acompanhados do responsável legal.

Doadores precisam estar em boas condições de saúde, ter ao menos 50 quilos, não estar em jejum, ter dormido no mínimo seis horas e estar bem hidratado.

Mulheres podem doar até três vezes ao ano, com intervalo mínimo de 90 dias entre doações. Para homens, o intervalo mínimo é de 60 dias, com no máximo quatro doações por ano.

O Hemocentro Regional de Pelotas fica na Avenida Bento Gonçalves, 4.569, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 17h30min, sem fechar ao meio-dia.



